Désigné par Nike comme “Celui avant le 1.” La Nike air max Pas Cher était un concept de pré-concept pour la légendaire Nike Air Max 1. Les dessins originaux de Tinker pour ce modèle «avant l’heure» remontent à plus de 30 ans, mais ce n’est que récemment qu’ils ont produit une véritable chaussure. Actuellement disponibles dans un coloris “Persian Violet” très inspiré inspiré par Air Max, ils sont construits avec une tige en tissu respirant, une chaussure sans languette, une semelle extérieure en caoutchouc avec motif gaufré et une unité Air Max visible. Vous achetez ce modèle confortable et historiquement significatif chez Sneakerhead aujourd’hui.

Avec un peu d’attention (ou de raison), acheter air max plus a réédité la version 2009 de son modèle phare Air Max, baptisée de manière appropriée la Nike Air Max 2009. Connu comme le premier modèle à être doté d’un outillage Air Max une surprise bienvenue. Disponibles en noir ou en rouge action, ils sont également construits avec une tige en maille double couche, une pointe renforcée et la technologie Flywire. De plus, ils ont également des accents réfléchissants pour augmenter votre visibilité pendant les entraînements de nuit. Achetez cette version rétro Air Max chez Sneakerhead maintenant.

Désigné sous le nom de Nike Air Max BW, de Nike Air Classic BW ou de Nike Air Max IV, ce modèle de course a fait ses débuts en 1991. Connu pour sa «Big Window» (BW) qui présente une unité Air-Sole au volume maximal , ils ont été libérés dans un tableau de coloris. Et pour célébrer leur 25e anniversaire, il y en aura beaucoup d’autres en 2016. Mais d’abord, Nike nous traite avec une réédition de l’original. La Nike Air Max BW OG “Persian Violet” est un modèle Tinker Hatfield qui possède un coloris Violet Noir / Blanc / Persan, une combinaison en cuir et une tige synthétique, et une semelle extérieure gaufrée en caoutchouc carbone BRS 1000. Vous pouvez vous procurer ce modèle classique Air Max chez Sneakerhead.