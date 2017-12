Professional Insurance stelt een zorgplicht op voor bepaalde professionals, waaronder artsen, advocaten, verzekeringsagenten en makelaars. Professionele verzekering is algemeen bekend als fouten en verzekeringsverzekeringen en een speciale soort dekking die een bedrijf beschermt tegen eventuele aanspraken op deskundige diensten die u verstrekt, waardoor uw consument geldschade heeft geleden door fouten namens u of als gevolg daarvan, waar u niet service uitvoeren.

Wie heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Het is een vraag die veel mensen hebben als ze eerst horen over deze unieke vorm van verzekeringsbescherming. Enkele van de meest voorkomende beroepen die wij bedienen zijn accountants, architecten, ingenieurs, IT-professionals en consultants. Als u echter professionele diensten betaalt, kunt u overwegen wat er zou kunnen gebeuren als een klant meent dat u gebrekkige diensten of adviezen heeft verstrekt die hen geld of hun reputatie hebben gekost. Als u een freelance aannemer bent, een kleine bedrijfseigenaar die een professionele dienst of advies geeft en zich zorgen maakt over de klacht van een klant, dan bent u zeker iemand die professionele aansprakelijkheidsverzekering nodig heeft.

Klanten vereisen soms deze dekking in hun contracten om ervoor te zorgen dat zij niet verliezen lijden door uw werk. Daarom om uw bedrijf te behouden en te groeien; u heeft mogelijk professionele aansprakelijkheidsverzekering nodig. Lees verder om te leren over andere situaties wanneer het gunstig is om voldoende aansprakelijkheidsbeveiliging te hebben:

 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw beleggingen

 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering eidt tot zakelijke kansen

 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering zou door uw bedrijf nodig kunnen zijn

 Het houden van hetzelfde beroepsaansprakelijkheid kan de premiekosten verlagen

Elke professional die een dienst, expertise of advies aan hun klanten biedt tegen een vergoeding, kan profiteren van de dekking tegen aansprakelijkheidsprocedures. Zelfs met kwaliteitsmedewerkers en risicomanagementpraktijken op zijn plaats maken mensen nog steeds fouten. Een algemeen aansprakelijkheidsbeleid mag niet betrekking hebben op fouten die kunnen worden gemaakt. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering altijd uw bedrijf en zijn financiën als een dergelijke gebeurtenis zich voordoen.

Selecteer vertrouwde agenten: die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen, die persoonlijke service en vertrouwd advies aanbieden om uw bedrijf te beschermen tegen het onverwachte slechte weer, toevallige schade, diefstal, aansprakelijkheidsprocedures en meer. BavXL biedt diepgaande expertise samen met gespecialiseerde verzekeringsproducten voor een breed scala van industrieën om uw unieke bedrijfsrisico’s te beheren. Ze helpen uw carrière en financiële toekomst veilig tegen een betaalbare prijs. Onze professionele aansprakelijkheidsverzekering voor zorgverleners is hier als u het het meest nodig heeft.