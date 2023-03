Hong Kong – Speech by CE at International Women’s Day Reception 2023 (with photos/video)

Speech by CE at International Women’s Day Reception 2023 (with photos/video) ****************************************************************************



Following is the speech by the Chief Executive, Mr John Lee, at the International Women’s Day Reception 2023 today (March 8):

中聯辦盧新寧副主任(中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任)、國家安全公署王文獻副局長(中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署副局長)、駐港部隊副主任王志學大校(中國人民解放軍駐香港部隊政治工作部副主任)、梁君彥主席(立法會主席)、葉劉淑儀議員(行政會議非官守議員召集人)、各位嘉賓、各位朋友:



​今日是國際婦女節,很高興與各位聚首一堂,感謝每一位婦女對社會的貢獻。我首先在此祝賀全港女士婦女節快樂!



​這個一年一度的盛會,由特區政府和婦女事務委員會一起舉辦,過去三年都因為疫情而沒有實體舉行。今年不一樣了,現在香港全面走向復常,大家不需要戴口罩,終於可以現場見到各位的歡笑面容,一齊慶祝婦女節。



​同樣是三年來首次實體舉行的,是聯合國婦女地位委員會第67屆會議,前日剛在紐約聯合國總部開幕,讓世界各國的代表一起討論在全球範圍內加快實現性別平等。



​男女平等是國家的基本國策。一九九五年在北京召開聯合國第四次世界婦女大會,通過了《北京宣言》和《行動綱要》,為全球促進性別平等和婦女權利制定了路線圖,影響深遠。



​去年十月,二十大勝利召開,把婦女事業發展納入國家事業全局中統籌部署,推進婦女事業的高質量發展。



​在香港,女性佔整體人口的百分之五十四。特區政府重視婦女發展和支援婦女的工作,在政府和社會各界的攜手合作下,香港女性在教育、就業等各方面都有卓越成就。



​香港女性受專上教育程度的比例由回歸前,即一九九六年的百分之十四,增加至二○二一年的百分之三十三,即是超過一倍。在15至24歲女性中,更有百分之五十四曾接受專上教育,數字較同齡男性為高。

​婦女在香港的各行各業都發揮領導作用,今日在場不少嘉賓正是在不同行業和界別中擔當重要角色的女士。我的管治團隊亦不例外,大家都認識剛才向大家發言的民政及青年事務局麥美娟局長,還有發展局甯漢豪局長、房屋局何永賢局長、公務員事務局楊何蓓茵局長、教育局蔡若蓮局長,以及行政長官辦公室葉文娟主任。現屆特區政府26位主要官員之中,一共有六位女士,佔團隊近四分之一,比例是歷屆政府最高。



​今屆的行政會議召集人葉劉淑儀女士,更是香港回歸以來第一位出任行政會議召集人這個重要公職的女士。



​在政府公務員當中級別最高的18位常任秘書長當中,亦有超過六成為女士。在政府委任的諮詢及法定組織非官方成員中,女性佔百分之三十六,與20年前比要高10個百分點。由此可見,香港女性參與社會發展的貢獻是舉足輕重。



​我在《施政報告》中提出成立「婦女自強基金」,加大力度促進婦女發展。在我的《施政報告》內把撥款由四百萬元增加到一千萬元,而在剛公布的《財政預算案》內,政府再預留一億元,除進一步加強「婦女自強基金」的撥款,變成每年二千萬元,我們亦都提升對婦女發展的支持,全力推動女性全面發揮潛能,為國家及香港的發展增添動能。



​促進婦女發展任重道遠。在未來,政府會與婦女事務委員會繼續通力合作,從多方面推動婦女權益。



​最後,藉住今日這場盛會,我想向香港婦女致敬和致謝!不論在疫情期間堅守崗位,還是促進社會全面復常,香港婦女都作出重要貢獻。從我的親身經歷來說,我在家裏要聽從太太的意思,我在辦公室要配合我的女特首辦主任葉文娟女士的安排,我在行政會議要聽取召集人葉劉淑儀女士的意見。大家都同意,不論是在家庭,或社會上不同崗位,香港婦女確實撐起了香港的半邊天。我感謝香港的婦女,祝大家婦女節快樂!

​May I also say a few words to our English-speaking guests.



I am pleased to celebrate the achievements of Hong Kong’s female with all of you on International Women’s Day. Pleased, especially, to be addressing this wonderful audience face-to-face, now that Hong Kong has emerged from the epidemic and is on the way to normalcy.



Women make up 54 per cent of Hong Kong’s population and form an important pillar to our society. The Hong Kong SAR Government has all along been committed to promoting women’s development and providing support to women. To this end, I announced in my Policy Address that we will set up a Women Empowerment Fund to support women in balancing job and family commitments. The Government has also decided to set aside 100 million dollars in this year’s Budget to promote women’s development further.



To all our ladies, we celebrate your contributions to protecting our loved ones during the epidemic. We commend your efforts in helping to revive Hong Kong’s economy. We salute your leadership across all walks of life. Your ideas, your innovation and your influence are making Hong Kong a better place, and we pledge to continue in supporting you all!



I wish you all an enjoyable evening and a very happy and healthy year ahead. Please join me in wishing all women of Hong Kong a Happy International Women’s Day! Thank you.