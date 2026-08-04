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Weather condition upgrade (August 3): IMD concerns heavy rain alert for Delhi, Kerala, Bihar and other areas; check state-wise projection

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The India Meteorological Department (IMD) has actually released numerous weather condition cautions for Monday, August 3, as a number of states are most likely to get heavy rains accompanied by thunderstorms and strong winds. Heavy to extremely heavy rain is anticipated over Arunachal Pradesh, Bihar, and Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim, while numerous other states are most likely to witness heavy showers. Thunderstorms with lightning, gusty winds and squally weather condition over adjacent seas have actually likewise been anticipated.

Inspect IMD’s state-wise projection

Arunachal Pradesh

Heavy to extremely heavy rains is likely at separated locations. Thunderstorms accompanied by lightning are likewise anticipated in parts of the state.

Bihar

Heavy to extremely heavy rains is most likely at separated locations. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds of 30-40 kmph are likewise anticipated.

Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim

Heavy to really heavy rains is likely at separated locations. Thunderstorms with lightning and gusty winds of 30-40 kmph might likewise take place.

Andaman and Nicobar Islands

Heavy rains is most likely at separated locations. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds of 40-50 kmph are likewise anticipated.

Assam and Meghalaya

Heavy rains is likely at separated locations. Thunderstorms accompanied by lightning might likewise happen.

Chhattisgarh

Heavy rains is most likely at separated locations. Thunderstorms with lightning are likewise anticipated.

Haryana, Chandigarh and Delhi

Heavy rains is likely at separated locations.

Himachal Pradesh

Heavy rains is most likely at separated locations.

Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit-Baltistan and Muzaffarabad

Heavy rains is anticipated at separated locations. Thunderstorms with lightning and gusty winds of 30-40 kmph are likewise most likely.

Jharkhand

Heavy rains is likely at separated locations. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds of 30-40 kmph might take place.

Kerala and Mahe

Heavy rains is anticipated at separated locations. Thunderstorms with lightning and gusty winds of 40-50 kmph, in addition to strong surface area winds, are likewise most likely.

Konkan and Goa

Heavy rains is likely at separated locations.

Madhya Maharashtra

Heavy rains is anticipated at separated locations.

Madhya Pradesh

Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds of 30-40 kmph are most likely at separated locations.

Odisha

Heavy rains is most likely at separated locations.

Punjab

Heavy rains is anticipated at separated locations.

Uttar Pradesh

Heavy rains is most likely at separated locations.

Uttarakhand

Heavy rains is anticipated at separated locations. Thunderstorms accompanied by lightning are likewise most likely.

Coastal Karnataka

Heavy rains is most likely at separated locations. Thunderstorms with lightning and gusty winds of 30-40 kmph are likewise anticipated.

South Interior Karnataka

Heavy rains is anticipated at separated locations. Thunderstorms with lightning and gusty winds of 30-40 kmph are most likely.

North Interior Karnataka

Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds of 40-50 kmph are most likely at separated locations.

Coastal Andhra Pradesh

Thunderstorms with lightning and gusty winds of 40-50 kmph are anticipated. Strong surface area winds are likewise most likely.

Telangana

Thunderstorms with lightning and gusty winds of 30-40 kmph are most likely at separated locations. Strong surface area winds are likewise anticipated.

Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal

Heavy rains is most likely at separated locations. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds of 40-50 kmph are likewise anticipated.

Rayalaseema

Thunderstorms accompanied by lightning are most likely at separated locations.

Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura

Heavy rains is anticipated at separated locations. Thunderstorms accompanied by lightning are likewise most likely.

Lakshadweep

Thunderstorms with lightning and gusty winds of 40-50 kmph are most likely. Strong surface area winds are likewise anticipated.

Marine locations

Squally weather condition with wind speeds of 40-50 kmph, gusting to 60 kmph, is most likely along and off the Karnataka and Kerala coasts, the Lakshadweep location, the Comorin location, the Sri Lanka coast, the south Bay of Bengal and the Andaman Sea. Along and off the Somalia and Oman coasts, winds might reach 45-55 kmph, gusting to 65 kmph.

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