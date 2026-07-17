Rath Yatra 2026: Chariot Pulling Ritual Of Lord Jagannath’s Nandighosa Chariot Starts
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OdishaTV is Odisha’s no 1 News Channel. OTV being the first private satellite TV channel in Odisha carries the onus of charting a course that behoves its pioneering efforts…
Rath Yatra 2026: Chariot Pulling Ritual Of Lord Jagannath’s Nandighosa Chariot Starts
Rath Yatra 2026: Chariot Pulling Ritual Of Lord Jagannath’s Nandighosa Chariot Starts