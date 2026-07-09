पुणे: इमारत गिरने से मलबे में कई लोग फंसे, अब तक 14 सुरक्षित निकाले गए

देश के कई हिस्सों में मॉनसून की भारी बारिश जारी है, जिससे कई इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई और रेल व सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इस बीच महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ में कचरे का ढेर गिरने से कई लोगों के मलबे में दबे होने की जानकारी सामने आई. बुधवार को पिंपरी-चिंचवड़ के मोशी इलाके में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की इमारत का एक हिस्सा ढह गया.

ताजा जानकारी के मुताबिक, बिल्डिंग के अंदर दबे हुए 9 लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया है. अब तक कुल 14 लोग बाहर आ चुके है. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस, दमकल और राहत‑बचाव दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया.

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बता दें, पुणे से लेकर मुंबई, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई और लोनावला तक भारी बारिश ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित किया है. कहीं इमारतें ढह रही हैं, कहीं नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो कहीं सड़कें और रेलवे स्टेशन जलमग्न हो गए हैं.

VIDEO | Maharashtra: “6 to 8 people are still trapped inside; four more have been rescued, rescued individuals are recovering; debris clearing is underway,” says Minister Girish Mahajan on Pune building collapse triggered by ‘landslide’ of garbage.#PuneNews… pic.twitter.com/huAQTgXcwF — Press Trust of India (@PTI_News) July 9, 2026

वहीं, पिंपरी-चिंचवड़ के YCM अस्पताल के डीन डॉ. राजेंद्र वाबले ने जानकारी दी कि हादसे के पीड़ितों में से दो मरीजों को यहां लाया गया है, जबकि बाकी लोग शायद प्राइवेट अस्पतालों में गए हैं. हमने मौके पर चार एम्बुलेंस और एक मेडिकल टीम तैनात की है, और यहां भी पूरी व्यवस्था है. दोनों की हालत स्थिर है, हमने उनके लिए पूरी तैयारी की थी. फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं.

इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने बताया कि हमारी कोशिशें जारी हैं. मलबा हटाने का काम चल रहा है. CM स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए हैं. 6 से 8 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं. चार लोगों को बचाया गया है और वे ठीक हो रहे हैं.

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