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कीव पर हमले के बाद यूक्रेन का पलटवार, रूसी रिफाइनरी पर दागी मिसाइलें

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कीव पर हमले के बाद यूक्रेन का पलटवार, रूसी रिफाइनरी पर दागी मिसाइलें, भारी नुकसान का दावा

यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रूस के ओम्स्क क्षेत्र में यारोस्लाव्ल रिफाइनरी पर हमले का दावा किया है. यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है.

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रूस की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा यूक्रेन ने किया है (Photo: Reuters)

रूस की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा यूक्रेन ने किया है (Photo: Reuters)

रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब और तेज होती नजर आ रही है. पिछले चार साल से जारी जंग रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर करीब घंटेभर बात की. इस बातचीत के कुछ ही घंटों बाद रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी. अब यूक्रेन ने भी रूसी रिफाइनरी पर हमले का दावा किया है.

यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि मॉस्को की ईंधन आपूर्ति चार प्रमुख रिफाइनरियों पर निर्भर थी. इन चार में से तीन रिफाइनरियां पहले ही बंद हो चुकी हैं या इनको भारी नुकसान हुआ है. अब चौथी रिफाइनरी को भी भारी नुकसान पहुंचा है. कीव के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यारोस्लाव्ल रिफाइनरी को यूक्रेन के हमले में भारी नुकसान हुआ है.

यह भी पढ़ें: ‘पुतिन पर दबाव है, वह चाहते हैं युद्ध खत्म हो…’, रूस-यूक्रेन से बातचीत के बाद बोले ट्रंप

As of yesterday, among the key refineries supplying Moscow, the Yaroslavl Refinery was basically the only one still operating fully or significantly.

The other three are either shut down or heavily damaged.

This has already caused fuel shortages in Moscow and Moscow Oblast.

So… pic.twitter.com/4XKJmEIqq1

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— 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) July 6, 2026

रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यूक्रेनी सेना की प्रथम कोर के ऑपरेटर, 412वीं ब्रिगेड नेमेसिस और रेड 413 ने इस हमले को अंजाम दिया. इसमें सैन्य खुफिया एजेंसी, सुरक्षा सेवा के साथ ही सीमा सुरक्षा सेवा और विदेशी खुफिया सेवा का भी सहयोग लिया गया. वहीं, यूक्रेन की सेना ने कहा है कि रूस के ओम्स्क क्षेत्र में तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया है.

यह भी पढ़ें: रूस ने यूक्रेन पर 68 मिसाइलों से किया बड़ा अटैक… तबाही की भयानक तस्वीरें

यूक्रेनी सेना के मुताबिक हमले के बाद रूसी रिफाइनरी में आग लग गई. यह रिफाइनरी यूक्रेन-रूस की सीमा से करीब ढाई हजार किलोमीटर दूर है. गौरतलब है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कुल 68 मिसाइलें दागीं और 351 सुसाइड अटैक ड्रोन से हमले किए. रूसी हमले से कीव दहल उठा. रूस ने इस्कंदर-एम, एस-400 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ही जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल थीं.

—- समाप्त —-

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