14.5 C
London
Saturday, June 6, 2026
Subscribe
Home Business New captain, teenager feeling called in India’s T20I team

New captain, teenager feeling called in India’s T20I team

By
Editor
-
0
71

19659001 India teams England Series: Shreyas Iyer (c), Tilak Varma, Ravi Bishnoi, Abhishek Sharma, Nitish Kumar Reddy, Mohammed Siraj, Sanju Samson, Axar Patel, Harshit Rana, Ishan Kishan, Washington Sundar, Arshdeep Singh, Shivam Dube, Varun Chakaravarthy, Prince Yadav, Vaibhav Sooryavanshi 19659003 Ireland series: Shreyas Iyer (c), Tilak Varma, Ravi Bishnoi, Abhishek Sharma, Nitish Kumar Reddy, Mohammed Siraj, Sanju Samson, Axar Patel, Harshit Rana, Ishan Kishan, Washington Sundar, Arshdeep Singh, Shivam Dube, Varun Chakaravarthy, Prince Yadav, Vaibhav Sooryavanshi Asian Games: Shreyas Iyer (c), Tilak Varma, Ravi Bishnoi, Abhishek Sharma, Nitish Kumar Reddy, Jasprit Bumrah, Sanju Samson, Axar Patel, Harshit Rana, Ishan Kishan, Washington Sundar, Arshdeep Singh. Shivam Dube, Varun Chakaravarthy, Vaibhav Sooryavanshi 19659005

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

Company

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click.

Latest

Popular

Sitemap

© 2022 tagDiv. All Rights Reserved. Made with Newspaper Theme.

Get $10 by answering a Simple Survey. Click Here