New captain, teenager feeling called in India’s T20I team

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19659001 India teams England Series: Shreyas Iyer (c), Tilak Varma, Ravi Bishnoi, Abhishek Sharma, Nitish Kumar Reddy, Mohammed Siraj, Sanju Samson, Axar Patel, Harshit Rana, Ishan Kishan, Washington Sundar, Arshdeep Singh, Shivam Dube, Varun Chakaravarthy, Prince Yadav, Vaibhav Sooryavanshi 19659003 Ireland series: Shreyas Iyer (c), Tilak Varma, Ravi Bishnoi, Abhishek Sharma, Nitish Kumar Reddy, Mohammed Siraj, Sanju Samson, Axar Patel, Harshit Rana, Ishan Kishan, Washington Sundar, Arshdeep Singh, Shivam Dube, Varun Chakaravarthy, Prince Yadav, Vaibhav Sooryavanshi Asian Games: Shreyas Iyer (c), Tilak Varma, Ravi Bishnoi, Abhishek Sharma, Nitish Kumar Reddy, Jasprit Bumrah, Sanju Samson, Axar Patel, Harshit Rana, Ishan Kishan, Washington Sundar, Arshdeep Singh. Shivam Dube, Varun Chakaravarthy, Vaibhav Sooryavanshi 19659005