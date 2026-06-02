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छात्रा सुसाइड केस: अमजोत से निजी काम करवाती थी प्रिंसिपल, इनकार करने पर मिलती थी धमकियां; अब एक्शन में सरकार

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छात्रा सुसाइड केस: अमजोत से निजी काम करवाती थी प्रिंसिपल, इनकार करने पर मिलती थी धमकियां; अब एक्शन में सरकार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

Published by: Nivedita

Updated Tue, 02 Jun 2026 11:15 AM IST

अमृतसर में स्कूल फीस जमा करवाने के लिए लगातार दबाव बनाए जाने से परेशान 12वीं कक्षा की एक छात्रा ने जहर निगल लिया था। मृतका की पहचान 17 वर्षीय अमजोत कौर के रूप में हुई थी। 

Girl Student Suicide Case Registered for Abetment to Suicide Education Minister Harjot Bains

अमजोत काैर सुसाइड मामले में शिक्षामंत्री का एक्शन
– फोटो : संवाद/फाइल

विस्तार

अमृतसर में 12वीं कक्षा की छात्रा के आत्महत्या करने के मामले में सरकार एक्शन में आ गई है। शिक्षामंत्री हरजोत बैंस ने बताया कि इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया गया है। स्कूल प्रशासन और मामले से जुड़े हर दोषी व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

स्कूल प्रबंधन की ओर से फीस न देने सहित कई अन्य तरीके से परेशान किए जाने कारण जहर निगल कर खुदकुशी करने वाली छात्रा अमजोत कौर मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रिंसिपल शबनम शर्मा और क्लास अध्यापिका अकांक्षा शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। एसीपी गगनदीप सिंह ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए रेड की जा रही है। 

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