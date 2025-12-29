meteo-san-silvestro,-crollo-termico-in-arrivo-con-neve-e-freddo-intenso

L’anticiclone sta riprendendo possesso dell’Italia dopo la profonda depressione natalizia che ha causato disagi diffusi, danni e allagamenti, specialmente nelle regioni del Nord. Questa fase atmosferica più stabile e mite, tuttavia, non avrà lunga durata e già dal 30 dicembre subirà un brusco arresto in vista di un San Silvestro decisamente più rigido su tutto lo Stivale.

Il freddo irrompe a San Silvestro

Torneranno le correnti gelide nord-orientali che inaugureranno il nuovo anno con un clima prettamente invernale, specialmente durante le prime ore del giorno, quando i termometri potranno scendere agevolmente sotto lo zero. I refoli freddi provenienti dai Balcani faranno irruzione tra la sera di martedì 30 e la mattinata di mercoledì 31 dicembre, secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali centri di calcolo.

Crollo delle temperature su tutta la Penisola

Una massiccia colata di aria gelida in arrivo da Nord-Est supererà i Balcani per poi riversarsi sull’Alto Adriatico, pronta a espandersi su tutto il nostro territorio, causando una diminuzione termica superiore ai 10°C. Durante la giornata di mercoledì, coincidente con San Silvestro, potrebbero giungere sull’Italia isoterme vicine ai -7°C alla quota di 850 hPa, indicativamente a 1500 metri di altezza. Con valori così bassi in quota, la colonnina di mercurio precipiterà di molti gradi anche in pianura, assestandosi su cifre da pieno inverno.

Si prospetta una giornata del 31 dicembre molto fredda sulla maggior parte del Paese. Attualmente si stimano temperature massime di appena 6-7°C anche con la presenza del sole su gran parte del Nord e sulle regioni adriatiche fino alla Puglia. Sul versante del Tirreno, specialmente lungo i litorali e sulle Isole Maggiori, si registrerà qualche grado in più, con picchi di 11-12°C.

Le temperature minime potrebbero comportarsi nel seguente modo:

Scendere sotto lo zero sulla maggioranza delle zone interne dal Nord al Sud .

al . Toccare valori inferiori ai -10°C su valli e altipiani.

Instabilità rapida e fiocchi di neve

Prima di questo sensibile calo termico assisteremo al passaggio di un veloce fronte freddo tra la serata di martedì e la mattina di mercoledì. Questa perturbazione potrebbe generare:

Piovaschi, qualche tuono e locali grandinate.

Fiocchi di neve a quote collinari sulle regioni adriatiche.

Il fenomeno avrà una durata limitata a poche ore, trattandosi di un fronte molto rapido destinato ad allontanarsi velocemente verso Est. Le aree interessate da questa instabilità alla fine dell’anno saranno il medio-basso Adriatico, dalle Marche alla Puglia, a cui si uniranno Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

La serata di San Silvestro risulterà invece più stabile ovunque, sebbene caratterizzata da forti venti di tramontana al Sud e sul basso Adriatico, accompagnati da un clima particolarmente rigido.



