Meteo di fine anno, torna il freddo invernale sull’Italia e non è finita qui

Stiamo vivendo un ultimo fine settimana dell’anno caratterizzato da stabilità atmosferica e tanto sole, merito di un potente anticiclone che si estende da settentrione, con i suoi massimi posizionati nel Nord Atlantico, tra la Scozia e l’Islanda. Tuttavia, fanno eccezione la Sardegna e parzialmente la Sicilia, regioni ancora interessate da una circolazione instabile legata a un vortice ciclonico isolato tra la Penisola Iberica e il Marocco.

 

Aria fredda in avvicinamento verso l’Italia

Sul bordo orientale di questo vasto campo di alta pressione sta per scivolare una nuova colata artica, pronta a colpire direttamente l’Europa Nord-Orientale. Tra il 30 e il 31 dicembre, vedremo questo flusso gelido avvicinarsi, e le sue conseguenze potrebbero farsi sentire con maggior decisione sulle regioni del Triveneto e lungo le coste adriatiche, portando soprattutto un sensibile calo delle temperature.

 

Previsioni meteo fino al 3 gennaio 2026

Sebbene il gelo più intenso rimarrà confinato sui Balcani, un ulteriore impulso di aria artico-marittima, pilotato da una profonda depressione scandinava, spingerà verso l’Italia intorno al 2-3 gennaio. Questo movimento potrebbe generare un minimo secondario nel Mediterraneo, capace di rendere il tempo più dinamico, anche se gli effetti sembrano ancora poco incisivi e probabilmente più rilevanti su parte del Centro-Sud.

 

Il ritorno del vero inverno

Questa evoluzione potrebbe rappresentare l’inizio di una fase invernale molto più cruda, pronta a entrare nel vivo proprio a ridosso della Befana. Restano ancora da definire sia l’intensità del freddo sia la possibilità di eventuali nevicate fino in pianura. Il mese di gennaio promette dunque un ritorno agli inverni del passato, quelli a cui eravamo abituati anni fa, introducendoci nel periodo statisticamente più favorevole a eventi di rilievo.

 

Dettaglio delle previsioni giornaliere

  • Domenica 28 dicembre: Si registrano gli ultimi disturbi sulle Isole, specialmente sul sud della Sardegna, con residui piovaschi iniziali che andranno ad attenuarsi. Sul resto della Penisola le condizioni saranno decisamente più stabili, accompagnate da temperature in risalita, in particolare sui rilievi.
  • Lunedì 29 dicembre: Prevarrà il bel tempo, sebbene con presenza di nebbie sulle pianure e nelle valli durante la notte e al primo mattino. Si noterà qualche addensamento sulle Isole, in intensificazione dalla serata, mentre nubi in aumento interesseranno la Liguria.
  • Martedì 30 dicembre: Il tempo si farà più instabile sulle Isole Maggiori, con un peggioramento previsto dalla sera sulle regioni adriatiche.

Ulteriori tendenze meteo

Si prospetta un raffreddamento a partire dai versanti adriatici dovuto all’afflusso di correnti artiche, delineando un quadro meteo sempre più invernale nei giorni successivi al Capodanno.

 

Crediti:

