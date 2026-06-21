Trump states Starmer will resign as UK prime minister

SENSEX 76,802.90 -607.08 AWESOME 24,013.10 19459033 -154.90 CRUDEOIL 7,275.00 + 221.00 GOLD 147,237.00 -2,072.00 SILVER 233,200.00 19459033 -4,372.00 SENSEX 76,802.90 19459033 -607.08 AWESOME 24,013.10 19459033 -154.90 19659009 COOL 24,013.10 -154.90 CRUDEOIL 7,275.00 + 221.00 CRUDEOIL 7,275.00 + 221.00 19659012 GOLD 147,237.00 19459033 -2,072.00
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NEET री-एग्जाम, 1 मिनट देर से पहुंचे छात्रों को नो-एंट्री:गेट पर रोती रहीं छात्राएं; हिजाब-कलावा पर विवाद; एग्जाम से पहले 2 स्टूडेंट का सुसाइड
Hindi NewsNationalNEET 2026 LIVE | NEET Re Exam 2026...
DSC jawan passes away by suicide, 2nd such occurrence in 2 weeks
Suresh had actually signed up with DSC after...
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NEET री-एग्जाम, 1 मिनट देर से पहुंचे छात्रों को नो-एंट्री:गेट पर रोती रहीं छात्राएं; हिजाब-कलावा पर विवाद; एग्जाम से पहले 2 स्टूडेंट का सुसाइड
Hindi NewsNationalNEET 2026 LIVE | NEET Re Exam 2026...
DSC jawan passes away by suicide, 2nd such occurrence in 2 weeks
Suresh had actually signed up with DSC after...
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