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Trump states Starmer will resign as UK prime minister

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SENSEX 76,802.90 -607.08 AWESOME 24,013.10 19459033 -154.90 CRUDEOIL 7,275.00 + 221.00 GOLD 147,237.00 -2,072.00 SILVER 233,200.00 19459033 -4,372.00 SENSEX 76,802.90 19459033 -607.08 AWESOME 24,013.10 19459033 -154.90 19659009 COOL 24,013.10 -154.90 CRUDEOIL 7,275.00 + 221.00 CRUDEOIL 7,275.00 + 221.00 19659012 GOLD 147,237.00 19459033 -2,072.00 Britain’s Prime Minister Keir Starmer|Image Credit: ISABEL INFANTES 19459044 Embattled British Prime Minister Keir Starmer will step down from his post, U.S. President Donald Trump published on Sunday. 19659016″Keir Starmer will resign as Prime Minister of The United Kingdom, He stopped working severely on 2 extremely essential topics- IMMIGRATION AND ENERGY (OPEN NORTH SEA OIL!). I want him well! end-of-article 19459027 article-ad-desktop-rt”> 19459044 THIS ADVERTISEMENT SUPPORTS OUR JOURNALISM. SUBSCRIBE FOR MINIMAL ADS. 19659017 19459044 THIS ADVERTISEMENT SUPPORTS OUR JOURNALISM. SUBSCRIBE FOR MINIMAL ADS.

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