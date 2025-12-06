meteo:-l’anticiclone-mostra-crepe-mentre-l’inverno-tenta-il-rilancio

Da qui al weekend la circolazione atmosferica cambierà faccia. Un cambio netto, quasi brusco, destinato a cancellare in pochi giorni l’impronta invernale che aveva fatto capolino a fine novembre. L’inverno, già in ritirata, si allontanerà ancora di più proprio dall’8 Dicembre, quando la festività dell’Immacolata segnerà l’avvio di una fase decisamente anomala per il periodo.

Arriverà infatti un promontorio anticiclonico robusto, sospinto da una bolla d’aria calda proveniente dalle latitudini subtropicali. Scenari fin troppo familiari – diciamolo – che negli ultimi anni hanno accompagnato stagioni invernali fiacche in Italia come nel resto dell’Europa. Un copione che rischia di ripetersi.

Perturbazioni in fuga e freddo relegato lontano

A prendere campo sarà quindi l’alta pressione, che andrà a spegnere anche quella vivacità tipicamente autunnale di questo inizio dicembre. Le perturbazioni atlantiche, costrette a piegare verso nord, scivoleranno lontane dal Mediterraneo, mentre il freddo rimarrà confinato a latitudini molto più alte. Insomma, non proprio una buona notizia per chi sogna neve e temperature rigide.

Fino al 20 Dicembre, salvo colpi di scena (che al momento non si intravedono), l’inverno resterà ai margini. Il grande cupolone anticiclonico spingerà verso valori miti, in alcuni casi sorprendentemente elevati per la stagione.

Una mitezza anomala e molto evidente in quota

Sarà soprattutto in collina e in montagna che la situazione apparirà quasi paradossale: termiche anche 10 o 15 gradi sopra la norma, con un’anomalia che si farà sentire fin dalla giornata dell’Immacolata, quando l’alta pressione abbraccerà praticamente tutta l’Italia.

Le inversioni termiche, intanto, terranno il freddo intrappolato nei bassi strati, disegnando un’Italia a due velocità. E, se può consolare qualcuno, nel cuore dell’Europa andrà addirittura peggio: le anomalie termiche saranno più marcate, in alcuni casi quasi surreali.

Qualche disturbo in arrivo, ma l’inverno resta lontano

Solo negli ultimi giorni della prossima settimana il flusso perturbato atlantico tenterà un nuovo affondo verso il Mediterraneo. Tentativo, appunto. Perché, almeno per ora, non si intravede un vero capovolgimento: la circolazione mite sembra decisa a restare e ad accompagnarci per gran parte di dicembre.

Nessuna discesa artica in vista, nessuna irruzione capace di rimettere in gioco l’inverno. E allora la domanda sorge spontanea: il Natale porterà freddo e neve? Le dinamiche legate al Vortice Polare potrebbero cambiare le carte in tavola, ma al momento le prospettive non promettono grandi sorprese. Volendo azzardare, si potrebbe perfino immaginare un Natale dal sapore più autunnale che invernale.

