anticiclone-in-rinforzo,-ma-proprio-ora-potrebbe-avviarsi-l’inverno

C’è qualcosa di paradossale in queste giornate che ci scorrono davanti: un anticiclone a tratti quasi estivo, 20°C che sanno di Marzo, eppure — dicono i modelli, quelli seri come ECMWF e NOAA — potrebbe essere proprio questo tepore fuori posto a spianare la strada a un inverno finalmente “decente”. Sembra un controsenso, ma chi segue la meteorologia sa che spesso il filo logico passa dove l’occhio non lo vede.

Durante l’Autunno non abbiamo mai avuto vere impennate anticicloniche, quelle che durano, si impongono, schiacciano tutto. Una stagione definita “normale”, ammesso che oggi abbia ancora senso parlare di normalità quando l’Atlantico fatica a mettere in fila perturbazioni continue. Ha piovuto, sì, a volte troppo e male, ma le lunghe fasi di Alta Pressione sono rimaste ai margini. E questo ha inciso parecchio.

Novembre lo ricordiamo tutti: l’unico serio tentativo anticiclonico è stato lo snodo che ha poi permesso alle irruzioni artiche di bussare alla porta. Una sorta di spartiacque — lo avevamo raccontato allora — che ha aperto la via ai due affondi invernali successivi. Succederà la stessa cosa adesso, con la rimonta dell’Immacolata? La sensazione, sempre tenendo i piedi per terra, è che sì, potrebbe andare esattamente così.

Perché stavolta il bel tempo durerà un po’ di più, e con temperature decisamente esagerate per Dicembre. Ma già dal weekend di metà mese il copione potrebbe cambiare: l’Oceano Atlantico tornerebbe a farsi vivo, abbastanza da destrutturare l’Alta Pressione e riportare un peggioramento diffuso sul vecchio continente, Italia compresa. Un colpo di spugna su sole e tepore.

Il punto però non è questo. La vera storia potrebbe iniziare dopo, nell’ultima decade di Dicembre, dove i modelli di più ampia gittata cominciano a fiutare qualcosa di diverso: una ridistribuzione delle Alte e delle Basse Pressioni, un primo respiro di blocco anticiclonico in pieno Atlantico. Una manovra che, se confermata, sarebbe l’innesco perfetto per un’irruzione fredda con arrivo da nord–nordest proprio a ridosso delle festività. Non fantameteo: un’ipotesi solida, osservabile, già discussa nei corridoi dei previsori.

Serve pazienza, tanta. Servono aggiornamenti, perché l’atmosfera cambia umore in un attimo. Ma l’impressione — e concedeteci questa traccia di intuizione giornalistica — è che l’anticiclone dell’Immacolata potrebbe avere un ruolo molto più ampio di una semplice parentesi mite.

I prossimi giorni saranno un’altra storia, inutile girarci intorno. Avremo un clima che sembra aver sbagliato stagione: sole, aria limpida in quota, massime che in certe località sfioreranno 20°C. Valori più da Marzo che da Dicembre. Ma l’Alta Pressione — soprattutto quella a matrice subtropicale — funziona così: regala cieli tersi in montagna e, allo stesso tempo, incolla la nebbia alle pianure.

È il rovescio della medaglia. Nebbie fitte, foschie persistenti, visibilità ballerina. D’altra parte è normale, normalissimo per questo periodo. E non è neppure raro che Dicembre, anche quello di un tempo, venisse attraversato da rimonte anticicloniche robuste. Forse meno miti, certo, ma comunque capaci di restituire giornate tiepide nel cuore delle festività. Capita, è sempre capitato.

Quello che non era normale — e qui il discorso cambia — erano i 20°C. Oggi, con il Riscaldamento Globale che tira le fila del nostro clima, certe temperature non stupiscono più. Rattristano, magari, ma non stupiscono.

Eppure il punto non sono i valori termici. Il punto è la durata. Una fase stabile di 3–4 giorni rientra perfettamente nella fisiologia invernale. L’importante è che non si trasformi in un blocco prolungato, in quel “tappo” che spegne l’inverno per settimane. Stavolta, per fortuna, non è questo lo scenario che si intravede.

Adesso resta solo da vedere se il bel tempo dell’Immacolata farà davvero da preludio al cambiamento annunciato. A un’inversione stagionale netta, magari brusca. Perché il paradosso è proprio qui: l’inverno, quello vero, potrebbe nascere da un anticiclone che profuma di primavera.

