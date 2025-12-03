meteo:-in-arrivo-maltempo-violento-con-nubifragi-e-neve-al-nord

Da qualche giorno, sui social, è ricomparso uno dei tormentoni dell’inverno: il famoso “gelo siberiano in arrivo”. Un’espressione che, diciamolo, funziona sempre per acchiappare clic, ma che stavolta non trova appigli solidi nella realtà. Tutto nasce da alcune analisi sul Vortice Polare, analisi reali, certo, ma lette spesso fuori contesto. La stratosfera ha mostrato valori insolitamente bassi e questo, da solo, ha acceso l’idea di un tracollo termico imminente sull’Europa. Solo che le cose, come spesso succede in meteorologia, sono un po’ più intricate.

Un Vortice Polare debole… ma tutt’altro che collassato

Non è raro che il Vortice Polare venga raccontato come il semaforo del freddo. Verde o rosso. Freddo o non freddo. In realtà è una struttura complessa, viva, con continue deformazioni. Il parametro più utile per capirne lo stato è la velocità del vento attorno ai 60°N. Ed è vero: in questi giorni quei venti quasi si fermano. Una curiosità che, però, non certifica alcun crollo del vortice.

Piuttosto, il vortice risulta sbilanciato verso la Siberia, allungato come capita spesso all’inizio dell’inverno. L’aria gelida trova così una corsia preferenziale per scendere verso il Canada, mentre sull’Alaska si consolida un campo di alta pressione. Lì sì, il gelo può correre veloce. Qui da noi no, perché l’Europa resta ai margini di questa dinamica e finisce per vivere effetti molto diversi.

In Italia niente gelo: arriva il vero maltempo

Questa configurazione, infatti, spalanca le porte alle correnti atlantiche sull’Europa occidentale. Correnti vivaci, umide, quasi più da autunno che da inverno. Il risultato? Piogge, perturbazioni, sbalzi termici. Nessuna irruzione artica in vista, ma un maltempo che farà parlare eccome.

E qui vale la pena fermarsi un momento. Il peggioramento in arrivo sarà molto più serio e organizzato di quanto si legge nei titoli allarmistici sul “freddo polare”. Non sarà un problema di gelo, ma di acqua. Tanta acqua.

Prima perturbazione: tra oggi e domani il clou sul Centro-Sud

La prima perturbazione atlantica è già in azione sul Centro-Nord, ma nelle prossime ore prenderà forza al Centro-Sud, specialmente lungo il versante tirrenico. Ci aspettano nubifragi nel Lazio, piogge intense in Campania, precipitazioni diffuse da Roma a Napoli. Una situazione tipica delle grandi sventolate atlantiche di fine stagione.

Seconda perturbazione: mercoledì 3 dicembre

Nemmeno il tempo di respirare e una seconda perturbazione, più incisiva, raggiungerà l’Italia. Mercoledì porterà piogge molto abbondanti su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, con neve copiosa e a quote basse sul Nord-Ovest. E mentre il Nord farà i conti con il bianco, le prime piogge forti raggiungeranno Puglia, Calabria e Sicilia, avvisaglie di una fase di maltempo più aspra.

Il picco del maltempo: giovedì 4 e venerdì 5 dicembre

Saranno queste le giornate più delicate. Un minimo di bassa pressione particolarmente attivo potrà generare piogge alluvionali su Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Abruzzo. La possibilità di allagamenti e criticità idrogeologiche non è remota. Intanto, anche la Sardegna, il Nord-Ovest e il medio-alto Adriatico verranno coinvolti da fenomeni diffusi, modulati dal movimento del minimo depressionario.

Inverno in ritardo, ma maltempo estremamente serio

Dunque nessuna ondata di gelo siberiano alle porte. Tutt’altro. L’Italia si prepara a un episodio di maltempo intenso, persistente e marcatamente autunnale, fatto di piogge abbondanti, nevicate al Nord e fenomeni localmente violenti. Un’evoluzione che merita attenzione, più dei titoli che inseguono il “freddo polare”. Meglio affidarsi agli aggiornamenti dei servizi ufficiali e della Protezione Civile, perché sarà l’acqua, non il gelo, il vero protagonista.

