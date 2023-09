Collateral Awards of the 80th Venice Film Festival

Independently awarded by associations of film critics, clubs and cultural associations, and cinema professionals.

WEBWIRE – Saturday, September 9, 2023

COLLATERAL AWARDS

ARCA CinemaGiovani Award| ARCA CinemaGiovani

Best Film of Venezia 780:ZIELONA GRANICA(GREEN BORDER) by Agnieszka Holland

Best Italian Film in Venice:EL PARASOby Enrico Maria Artale

Authors under 40 Award |dedicated to the director Valentina Pedicini by Venezia a Napoli. Il cinema esteso

Best directing and screenwriting:LUNA CARMOONforHoard

Best screenwriting:MIKA GUSTAFSONforParadiset Brinner

Special Mention:ARIANE LOUIS-SEIZEandCHRISTINE DOYONforVampire humaniste cherche suicidant consentant

Special mention for editing:JAVIRA VELOZOandTANA GILBERTforMalqueridas

Brian Award| UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti)

TATAMIby Guy Nattiv and Zar Amir Ebrahimi

Pietro Bianchi Award 2023| Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI)

toSergio Castellitto

Casa Wabi Mantarraya Award| Fundacin Casa Wabi – Mantarraya Group

To the winner of the Lion of the Future Luigi De Laurentiis Award for a Debut Film

XXXV CICT – UNESCO Enrico Fulchignoni Award |Conseil International du Cinma, de la Tlvision et de la Communication Audiovisuelle (CICT-UNESCO)

IO CAPITANO(ME CAPTAIN) by Matteo Garrone

Cinema & ArtsAward| Associazione Kalambur Teatro in collaboration with Ateatro and Teatro Electro Stanislavsky

Best films:BACKSTAGEby Afef Ben Mahmoud, Khalil Benkirane andMAKING OFby Cdric Kahn

Special mention dedicated to a multidisciplinary artist:CHONG KEAT AUNdirector ofSnow in Midsummer

Premio CinemaSar| Cineteca Italiana di Milano

ZIELONA GRANICA(GREEN BORDER) by Agnieszka Holland

Special Mention:AKU WA SONZAI SHINAI(EVIL DOES NOT EXIST) by Ryusuke Hamaguchi

Civitas Award | Civitas Foundation ETS

IO CAPITANO(ME CAPTAIN) byMatteo Garrone

Edipo Re Award| Edipo Re Srl Sociale

IO CAPITANO(ME CAPTAIN)by Matteo Garrone

Ca Foscari young jury award:AKU WA SONZAI SHINAI(EVIL DOES NOT EXIST) by Ryusuke Hamaguchi

Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente| Fai Cisl Studio e Ricerche Foundation

AKU WA SONZAI SHINAI(EVIL DOES NOT EXIST) by Ryusuke Hamaguchi

Special Mention (treatment of issues related to environment):DOMAKINSTVO ZA POCETNICI(HOUSEKEEPING FOR BEGINNERS) by Goran Stolevski

Special Mention (treatment of issues related to work):MAKING OFby Cdric Kahn andTHE RED SUITCASEby Fidel Devkota

Fanheart3 Award| Associazione Fanheart3

Graffetta dOro for Best Film:DOGMANby Luc Besson

Nave dArgento for Best OTP: to the characters Sasha and Paul inVAMPIRE HUMANISTE CHERCHE SUICIDANT CONSENTANTby Ariane Louis-Seize

XR Fan Experience:GARGOYLE DOYLEby Ethan Shaftel

XR Special Mention:PIXEL RIPPED 1978by Ana Ribeiro

FEDIC Award| Federazione Italiana dei Cineclub

Best Film:IO CAPITANOby Matteo Garrone

Special Mention FEDIC:ANNAby Marco Amenta

Special Mention FEDIC for Best Short Film:WE SHOULD ALL BE FUTURISTSby Angela Norelli

Jury special prize:PASSIONE CRITICAby Simone Isola, Franco Montini, Patrizia Pistagnesi

FIPRESCI Award| FIPRESCI (International Federation of Film Critics)

AKU WA SONZAI SHINAI(EVIL DOES NOT EXIST) by Ryusuke Hamaguchi

Best Film from Orizzonti and parallel sections:UNA STERMINATA DOMENICA(AN ENDLESS SUNDAY)by Alain Parroni

Francesco Pasinetti Award| Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani

IO CAPITANO(ME CAPTAIN) by Matteo Garrone

Europa Cinemas Label Award| Giornate degli Autori

PHOTOPHOBIAby Ivan Ostrochovsk and Pavol Pekarčk

GdA Directors Award| Giornate degli Autori

VAMPIRE HUMANISTE CHERCHE SUICIDANT CONSENTANTby Ariane Louis-Seize

People Choices Award| Giornate degli Autori

QUITTER LA NUIT(THROUGH THE NIGHT) by Delphine Girard

Green Drop Award|Green Cross Italia

ZIELONA GRANICA(GREEN BORDER) by Agnieszka Holland andIO CAPITANO(ME CAPTAIN) by Matteo Garrone

Special Mention:MATERIA VIVAby Stefania Vialetto,Marco Falorni,Andrea Frassoni

ImpACT Award| Think-impact Production

IO CAPITANO(ME CAPTAIN) by Matteo Garrone

Lanterna MagicaAward| Associazione Nazionale C.G.S.

IO CAPITANO(ME CAPTAIN) by Matteo Garrone

Leoncino dOro Award |Agiscuola, UNICEF

IO CAPITANO(ME CAPTAIN) by Matteo Garrone

Cinema for UNICEF:ZIELONA GRANICA(GREEN BORDER) by Agnieszka Holland

Lizzani Award| ANAC (Associazione Nazionale Autori Cinematografici)

INVELLEby Simone Massi

NUOVOIMAIE TALENT AWARD |NUOVOIMAIE – i diritti degli artisti; in collaboration withSindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici ItalianiandSindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani

Best New Young Actor:GIANMARCO FRANCHINIforAdagioby Stefano Sollima

Best New Young Actress:SARA CIOCCAforNina dei Lupiby Antonio Pisu

La Pellicola dOro Award| Ass.ne Culturale Articolo 9 Cultura & Spettacolo e S.A.S. Cinema

Best production director:CLAUDIA CRAVOTTAforIo Capitano

Best Camera Operator:MASSIMILIANO KUVEILLERforFinalmente lalba

Best Set Designer:SIMONA BALDUCCIforComandante

Queer Lion Award| Associazione di Promozione Sociale Queer Lion

DOMAKINSTVO ZA POCETNICI(HOUSEKEEPING FOR BEGINNERS) by Goran Stolevski

Robert Bresson Award 2023| Fondazione Ente dello Spettacolo e la Rivista del Cinematografo, con il Patrocinio del Dicastero per la Cultura e lEducazione e del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede

toMario Martone

IWONDERFULL Grand Prize| Settimana Internazionale della Critica

MALQUERIDASby Tana Gilbert

Jury special mention |Settimana Internazionale della Critica

Saura Lightfoot Leonfor her role inHoardby Luna Carmoon andAriane Labedfor her role inLe Vourdalakby Adrien Beau

The Film Club Audience award| Settimana Internazionale della Critica

HOARDby Luna Carmoon

Verona Film Club Award| Settimana Internazionale della Critica

HOARDby Luna Carmoon

Mario Serandrei – Hotel Saturnia Award for Best Technical Contribution| Settimana Internazionale della Critica

MALQUERIDASby Tana Gilbert

Award for Best Short Film SIC@SIC 2021| Settimana Internazionale della Critica

LAS MEMORIAS PERDIDAS DE LOS RBOLESby Antonio La Camera

Award for Best Director SIC@SIC 2021| Settimana Internazionale della Critica

LA LINEA DEL TERMINATOREby Gabriele Biasi

Award for Best Technical Contribution SIC@SIC 2020| Settimana Internazionale della Critica

WE SHOULD ALL BE FUTURISTSby Angela Norelli

SIGNIS Award| SIGNIS International (World Catholic Association for Communication)

IO CAPITANO(ME CAPTAIN) by Matteo Garrone

Special Mention:BASTARDEN(THE PROMISED LAND)by Nikolaj Arcel

Sorriso Diverso Venezia Award XI edition| Associazione studentesca UCL (Luniversit cerca lavoro)

Best Italian Film:THE PENITENT A RATIONAL MANby Luca Barbareschi

Best Foreign Film:ZIELONA GRANICA(GREEN BORDER) by Agnieszka Holland

Premio Soundtrack Stars Award| Free Event and Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani

Best Soundtrack:IO CAPITANO(ME CAPTAIN)soundtrack by ANDREA FARRI

Special Mention:THE KILLERfor the music by TRENT REZNOR e ATTICUS ROSS

Special prize soundtrack Stars Awards:ADAGIOsoundtrack by SUBSONICA

Special prize:LEVANTEfor the song Leggera in ROMANTICHE by Pilar Fogliati

UNIMEDAward | UNIMED (Mediterranean University Union)

Best Film:POOR THINGSby Yorgos Lanthimos

Prize for cultural diversity:ZIELONA GRANICA(GREEN BORDER) by Agnieszka Holland