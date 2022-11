PM extends greetings on the occasion of Kartik Purnima and Dev Deepavali

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has extended his greetings on the occasion of Kartik Purnima and Dev Deepavali.





In a tweet, the Prime Minister said;





“भारत की प्राचीन संस्कृति, अध्यात्म और परंपरा के प्रतीक पर्व कार्तिक पूर्णिमा एवं देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पवित्र स्नान और दीपदान से जुड़ा यह अवसर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे।”







भारत की प्राचीन संस्कृति, अध्यात्म और परंपरा के प्रतीक पर्व कार्तिक पूर्णिमा एवं देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पवित्र स्नान और दीपदान से जुड़ा यह अवसर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे। — Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2022

