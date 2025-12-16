pioggia-e-neve-nel-weekend:-maltempo-su-gran-parte-delle-regioni

Sta per aprirsi una fase meteo tutt’altro che tranquilla. Anzi. Le perturbazioni atlantiche tornano a farsi sentire e lo faranno con una certa insistenza, accompagnando l’Italia verso il Solstizio d’Inverno con piogge frequenti e neve sulle montagne. Un cambio di passo evidente, dopo giorni più stabili, che nel giro di poche ore inizierà a coinvolgere molte regioni, soprattutto il versante tirrenico e il Nord-Ovest.

Già dalle prossime ore la pioggia bagnerà diverse città, ma è solo l’antipasto. Il quadro si farà decisamente più movimentato tra sabato e domenica, quando entrerà in scena un vasto vortice freddo in discesa dalla Groenlandia, pronto a staccarsi dal Vortice Polare e a scivolare verso l’Europa occidentale.

Un vortice freddo verso l’Europa

A ridosso del Solstizio d’Inverno, atteso per domenica 21 dicembre, il Vortice Polare mostrerà segnali di rallentamento e frammentazione. In pratica, un suo nucleo di aria fredda riuscirà a sganciarsi dall’area groenlandese, favorito dalla rimonta di un robusto campo di alta pressione su quelle latitudini. Da lì, la traiettoria sarà quasi obbligata: Francia, Spagna, Golfo di Biscaglia.

Proprio su questi settori prenderà forma un vortice depressionario profondo, carico di instabilità, destinato poi ad allungarsi verso il Mediterraneo tra sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 dicembre. Gli effetti? Diffusi su buona parte dell’Europa e piuttosto evidenti: aria molto umida richiamata dai settori subtropicali e precipitazioni abbondanti, con neve copiosa sulle zone montuose.

Niente gelo intenso, il motivo è chiaro

Chi si aspetta un’ondata di freddo severa resterà deluso. Diciamolo. La materia prima fondamentale, il gelo continentale, questa volta mancherà. Il vortice sarà alimentato prevalentemente da aria fredda polare marittima, una massa d’aria che nei bassi strati risente fortemente dell’influenza dell’oceano Atlantico, risultando più mite e umida.

Il risultato è piuttosto classico:

temperature relativamente elevate nei bassi strati,

pioggia diffusa in pianura,

neve confinata alle quote montane.

Nulla di eccezionale, ma comunque una fase perturbata di tutto rispetto.

Neve sulle Alpi, pioggia altrove

La fase di maltempo, destinata a durare almeno fino al 23 dicembre, non porterà neve a bassa quota. Tuttavia, le montagne ne beneficeranno eccome. Sull’arco alpino sono attesi accumuli significativi oltre i 1500 metri, con nevicate più intense sulle Alpi occidentali.

Tra Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, soprattutto nella giornata di domenica 21 dicembre, potranno cadere decine di centimetri di neve fresca. Un dettaglio non secondario, considerando l’avvicinarsi delle festività natalizie e l’importanza dell’innevamento naturale.

Sabato 20, prime piogge organizzate

Sabato 20 dicembre vedrà un cielo spesso coperto su tutto il versante tirrenico, sul Nord-Ovest e sulle isole maggiori. Le precipitazioni più consistenti interesseranno Sardegna e Sicilia, dove non si escludono temporali anche di una certa intensità.

Nel corso della giornata il fronte instabile tenderà a espandersi verso sud, coinvolgendo la Calabria e portando piogge sparse anche su Basilicata, Campania e Puglia. Un sabato grigio, insomma, con poche pause asciutte.

Domenica 21, peggiora al Nord-Ovest

Domenica 21 dicembre, giorno del Solstizio d’Inverno, il peggioramento sarà più netto al Nord-Ovest. Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta finiranno sotto precipitazioni diffuse, con nevicate oltre i 1000 metri e accumuli localmente superiori ai 20–30 centimetri.

Ancora instabilità sulla Sardegna, mentre sul resto dell’Italia il tempo resterà più variabile, come in attesa. E in effetti l’attesa è per un peggioramento ancora più esteso tra lunedì 22 e martedì 23 dicembre, quando il vortice mediterraneo entrerà pienamente in azione.

Fonti e crediti internazionali:

Elaborazioni e scenari coerenti con i modelli di ECMWF e NOAA, riferimento essenziale per l’analisi delle dinamiche del Vortice Polare e delle grandi configurazioni atmosferiche.

