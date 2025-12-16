dall’artico-all’europa:-ciclone-polare-porta-freddo,-neve-e-maltempo-in-italia

Dopo giorni immobili, quasi ovattati. L’alta pressione subtropicale che ha dominato Italia ed Europa sta per cedere di schianto, aprendo la strada a una fase decisamente più dinamica, instabile e, diciamolo, finalmente invernale.

Nelle prossime ore una perturbazione atlantica inizierà a scalfire il muro anticiclonico, riportando piogge diffuse, un calo delle temperature e le prime nevicate significative sulle montagne. Non sarà un episodio isolato. Anzi. Secondo le attuali proiezioni, potrebbe trattarsi solo dell’antipasto di una sequenza perturbata destinata ad accompagnarci verso il Natale, con scenari ben più freddi all’orizzonte.

Prime piogge, poi il colpo grosso nel weekend

Già martedì il tempo mostrerà un volto diverso. Le piogge interesseranno soprattutto il versante tirrenico, le isole maggiori e il Nord-Ovest, dove tornerà a farsi vedere anche la neve, inizialmente confinata alle medio-alte quote. Un cambiamento netto, percepibile. Ma il passaggio davvero incisivo arriverà più avanti.

Il peggioramento più organizzato è atteso nel fine settimana, in concomitanza con un momento chiave della stagione: l’ingresso ufficiale dell’inverno astronomico.

Solstizio d’Inverno e Vortice Polare sotto stress

Il Solstizio d’Inverno, previsto per domenica 21 dicembre, potrebbe coincidere con una fase di forte instabilità su scala europea. In quei giorni il Vortice Polare mostrerebbe segni evidenti di indebolimento, disturbato da una risalita decisa dell’alta pressione delle Azzorre verso il Nord Atlantico e la Groenlandia.

Questo assetto favorirebbe il distacco di un nucleo di aria fredda polare proprio dalla Groenlandia, diretto verso l’Europa occidentale. Un movimento tutt’altro che marginale. L’aria fredda in arrivo scaverebbe infatti un profondo ciclone nel Golfo di Biscaglia, con un minimo stimato intorno ai 988 hPa tra venerdì 20 e sabato 21 dicembre.

Numeri che parlano chiaro.

Un ciclone chiave per l’evoluzione invernale

La possibile formazione di questo vortice non è un dettaglio tecnico. Al contrario, rappresenta uno snodo cruciale per l’intera circolazione atmosferica europea. Un ciclone così strutturato avrebbe la capacità di coinvolgere direttamente gran parte dell’Europa centro-occidentale e, di riflesso, anche l’Italia, aprendo corridoi favorevoli a ulteriori irruzioni fredde.

In altre parole, potrebbe essere l’evento capace di sbloccare definitivamente l’inverno.

Weekend instabile: piogge, temporali e vento

Le prime avvisaglie si faranno sentire già venerdì, soprattutto al Nord-Ovest e lungo l’alto Tirreno, con cieli sempre più chiusi e precipitazioni deboli ma diffuse. Nulla di estremo, ma un segnale chiaro.

Sabato il maltempo si concentrerà maggiormente sul Sud Italia e sulle isole maggiori, dove non si escludono anche temporali. Domenica, invece, la perturbazione dovrebbe estendersi al Nord, alla Sardegna e a buona parte del medio-alto Tirreno, in un contesto tipicamente invernale, fatto di piogge persistenti e temperature in calo.

Neve abbondante sulle Alpi centro-occidentali

Ed eccola, la notizia che molti aspettavano. In questo frangente è atteso un nuovo e importante apporto nevoso sulle Alpi centro-occidentali. Le nevicate potrebbero risultare copiose su Piemonte e Valle d’Aosta, con accumuli superiori ai 20–30 metri al di sopra dei 900–1000 metri di quota.

Neve utile, preziosa. Per i ghiacciai, per le riserve idriche, per l’equilibrio stagionale.

Verso Natale: aria fredda pronta a scendere

Questa perturbazione nord-atlantica, alimentata da aria fredda polare marittima in quota, potrebbe fungere da apripista a scenari ancora più freddi. Nel corso delle feste di Natale, infatti, non si esclude l’arrivo di ulteriori impulsi gelidi da nord-est o persino dall’Est Europa.

Nulla è ancora scritto, certo. Ma il segnale è chiaro: l’inverno ha intenzione di entrare in scena sul serio. E questa volta, senza troppi tentennamenti.

Fonti e crediti scientifici

Elaborazioni e analisi basate su dati e modelli di previsione di ECMWF, NOAA e centri meteorologici europei.

