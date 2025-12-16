meteo-piemonte-e-torino,-arrivano-maltempo-e-neve

Il tempo cambia passo. E lo fa in modo deciso. Dopo giorni dominati da un’alta pressione invadente, quasi ostinata, il maltempo torna a farsi strada sull’Italia e in particolare sul Piemonte, partendo – come spesso accade – dai settori occidentali più esposti alle perturbazioni atlantiche. Aria diversa, finalmente. Più dinamica. Più autunnale, diciamolo.

Non sarà un episodio isolato. Questa è soltanto la prima perturbazione di una serie che potrebbe accompagnarci fino a Natale, con scenari ancora tutti da scrivere e la concreta possibilità, più avanti, di rivedere correnti fredde orientali ormai assenti da troppo tempo durante le festività. Ma di questo ci sarà modo di parlare. Ora l’attenzione è tutta rivolta a ciò che sta per accadere nelle prossime ore.

Meteo Piemonte, piogge diffuse e neve in montagna

Il peggioramento è già in atto sul Nord-Ovest. In Piemonte il maltempo entrerà nel vivo nel corso di martedì, quando piogge a bassa quota e nevicate intense in montagna segneranno una svolta netta rispetto ai giorni scorsi.

Il settore più colpito sarà ancora una volta il Cuneese. Qui, sopra i 1000 metri di quota, gli accumuli di neve nelle 24 ore potrebbero superare i 50 centimetri. Numeri importanti, specie se concentrati in così poco tempo. Una vera boccata d’ossigeno dopo oltre una settimana di temperature pesantemente anomale, figlie del dominio dell’alta pressione subtropicale che aveva praticamente azzerato ogni velleità invernale.

Neve attesa anche sulle Alpi torinesi e sull’alto Piemonte, ma con quantitativi più contenuti. In queste aree si stimano accumuli tra 5 e 10 centimetri intorno ai 1200 metri, con valori che potranno superare i 20 centimetri alle quote più elevate. Nulla di eclatante, certo, ma comunque prezioso.

Più in basso, invece, la scena sarà tutta per la pioggia. Solo localmente, nelle vallate più fredde del Cuneese e del Torinese, non si escludono fioccate deboli fino ai 500 metri. Episodi isolati, quasi simbolici.

Quote neve e scenario previsto

In sintesi – senza troppi giri di parole – pioggia in pianura e bassa collina, neve oltre i 1000-1200 metri, con sporadiche fioccate più in basso solo nelle vallate interne più fredde. Uno schema classico, ma che mancava da un po’.

Weekend ancora instabile, altra neve in arrivo

E non finisce qui. Dopo una breve pausa, il tempo potrebbe tornare a peggiorare nel corso del weekend, con una nuova fase di maltempo che coinvolgerebbe soprattutto Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

Occhi puntati su domenica 21 dicembre, giorno del Solstizio d’Inverno. In quella data un’ulteriore perturbazione potrebbe portare altra neve su tutte le Alpi piemontesi, ancora una volta al di sopra dei 1000 metri. Una prospettiva che fa sorridere operatori turistici e appassionati, soprattutto considerando quanto la neve abbia faticato a presentarsi negli ultimi anni proprio sotto le feste.

Insomma, segnali incoraggianti. Non è ancora inverno pieno, ma qualcosa si muove. E, dopo tanta attesa, non è poco.

