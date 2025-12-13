dicembre-verso-l’inverno-vero:-freddo-in-aumento-e-ritorno-della-neve

L’alta pressione continua a dettare legge. Lo fa con una calma quasi irritante, cieli spesso grigi e temperature che ricordano più l’autunno avanzato che l’inverno vero. Eppure qualcosa, sotto traccia, sta iniziando a muoversi. Da metà dicembre in poi il meteo proverà lentamente a cambiare passo, anche se una svolta immediata non è in agenda e le temperature resteranno ancora sopra la media stagionale.

In effetti l’inverno, dopo la breve parentesi fredda di fine novembre, sembra essersi preso una pausa. Una sorta di letargo. Ma la stagione è appena iniziata e parlare di partita chiusa sarebbe prematuro, diciamolo. Già nella prossima settimana tornerà una moderata vivacità atmosferica, con una saccatura in discesa capace di erodere almeno in parte l’anticiclone sull’Italia. Non una rivoluzione, piuttosto i primi scricchiolii.

Ed è proprio da qui che potrebbe partire una svolta graduale, quasi a piccoli passi, prima che l’inverno provi davvero a rimettersi in piedi. Il finale di dicembre, quello che accompagna le festività natalizie, resta osservato speciale. Le correnti artiche potrebbero tentare un nuovo affondo verso l’Europa meridionale, andando ad alimentare una circolazione depressionaria sul Mediterraneo. Ipotesi, certo. Ma non campate in aria.

Gli inverni, inutile girarci attorno, non sono più quelli di una volta. Si sono addolciti, hanno cambiato volto già da anni. Eppure resta la sensazione che questo potrebbe essere l’anno buono per rivedere un’ondata di freddo e neve degna di questo nome. Un tempo, soprattutto in Val Padana, le nevicate in pianura erano quasi una certezza. Una consuetudine. Oggi no.

La neve è diventata rara, episodica, e gli eventi dell’ultimo decennio parlano chiaro. Non è solo una questione di Riscaldamento Globale, ma anche di un ciclo atmosferico differente, che espone molto meno l’Europa alle grandi irruzioni gelide che continuano invece a colpire il Nord America. Un quadro complesso, in continua evoluzione.

Prossime settimane con l’inverno pronto a ingranare

Le nevicate frequenti in Val Padana erano spesso figlie del famoso cuscinetto freddo al suolo. Senza irruzioni gelide decise, però, quel meccanismo viene meno. A complicare ulteriormente le cose ci pensano anticicloni miti, sempre più insistenti e duraturi, piazzati tra Mediterraneo ed Europa con una certa ostinazione.

Eppure, nonostante tutto, qualche spiraglio c’è. L’andamento degli indici climatici, per ora, lascia spazio a un cauto ottimismo. Un Vortice Polare piuttosto debole risulta infatti più favorevole a scambi meridiani e a episodi freddi capaci di portare neve anche a bassa quota o in pianura. In linea teorica, insomma, l’inverno avrebbe ancora carte interessanti da giocare.

Dicembre sta deludendo, su questo non ci sono dubbi. E al momento non è possibile indicare una data precisa per il ritorno di un inverno pienamente protagonista. Tuttavia, negli ultimi giorni dell’anno, proprio nel cuore delle festività natalizie, la neve potrebbe tornare a farsi vedere anche a quote basse. Sarebbe già qualcosa.

Si tratta, va detto, di uno scenario ancora ipotetico. Ma alcuni segnali meritano attenzione. Di sicuro qualcosa cambierà rispetto all’attuale stasi anticiclonica, troppo mite e poco dinamica. Le perturbazioni torneranno a scorrere sull’Italia; resta da capire se basterà per far decollare davvero il meteo invernale. La sensazione è che la partita sia ancora aperta. E questo, di per sé, è già una notizia.

Crediti e fonti internazionali

Le analisi e le proiezioni contenute nell’articolo si basano sugli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici di ECMWF – European Centre for Medium-Range Weather Forecasts e NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration, incluse le elaborazioni del Global Forecast System.

L’articolo Dicembre verso l’Inverno vero: freddo in aumento e ritorno della neve proviene da DIRETTA METEO.