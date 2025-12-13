maltempo-in-arrivo-per-48-ore,-possibili-fiocchi-di-neve

C’era da aspettarselo. O meglio, lo temevamo.

L’alta pressione subtropicale, quella struttura ad Omega tanto amata dalle statistiche e molto meno dagli appassionati di meteo, continua a dominare buona parte dell’Europa. Un muro quasi invalicabile, soprattutto in montagna, dove le anomalie termiche hanno toccato livelli davvero fuori stagione.

Da giorni lo scenario era chiaro – diciamolo – e la possibilità che questo anticiclone si trascinasse per gran parte di dicembre era tutt’altro che remota. Eppure, tra le pieghe delle ultime mappe, si intravede finalmente una piccola, preziosa pausa. Due giorni appena. Ma sufficienti per rivedere pioggia, nubi compatte e persino qualche fiocco di neve.

Ecco il ritorno del maltempo

Gli aggiornamenti più recenti dei principali centri di calcolo indicano una perturbazione atlantica in discesa dal Nord Atlantico, pronta a erodere il bordo occidentale del promontorio subtropicale. Non uno sfondamento deciso, sia chiaro, ma quanto basta per consentire a correnti più fredde e instabili di infilarsi nel Mediterraneo occidentale.

Il risultato? La formazione di una depressione compatta e piuttosto rapida, capace di innescare un peggioramento diffuso. Già entro martedì 16 dicembre il vortice raggiungerà le isole maggiori, dando il via a una fase di maltempo che coinvolgerà diverse aree della Italia, dopo una lunga sequenza di giornate stabili solo in apparenza.

Perché questo peggioramento è una buona notizia

Paradossale, ma vero.

Questo passaggio perturbato rappresenta quasi un miglioramento delle condizioni generali, soprattutto dal punto di vista ambientale. Le piogge contribuiranno a ripulire l’aria dagli inquinanti accumulati sotto l’alta pressione, mentre in montagna si assisterà a un deciso calo termico.

Negli ultimi giorni, per trovare lo zero termico, si è dovuti salire oltre i 3000 metri. Un’anomalia pesante per dicembre. Tra martedì e mercoledì, invece, le temperature scenderanno sensibilmente su tutte le alte quote, da Nord a Sud, favorendo il ritorno della neve. Non abbondante ovunque, ma finalmente coerente con il calendario.

Dove colpirà il maltempo

Martedì 16 dicembre le prime piogge interesseranno le isole maggiori e la bassa Calabria, con fenomeni a tratti anche sul medio Tirreno, tra Lazio e Toscana. Ma sarà il Nordovest a fare i conti con il peggioramento più consistente.

Su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta è atteso un fronte in risalita da sud, carico di umidità e precipitazioni continue, con accumuli localmente compresi tra 10 e 20 millimetri. In quota, come prevedibile, la pioggia lascerà spazio alla neve.

Neve abbondante sulle Alpi occidentali

Qui le cose si fanno interessanti.

Tra Alpi Marittime e Cuneese gli accumuli potrebbero superare i 40 centimetri di neve fresca nella sola giornata di martedì. Un quantitativo importante, capace di modificare in modo netto il manto nevoso dopo giorni di sole e fusione.

Le aree più coinvolte saranno le Alpi Marittime, il Cuneese e, più in generale, i settori alpini di Piemonte e Valle d’Aosta. Una boccata d’ossigeno, anche per il turismo invernale.

Piogge più diffuse mercoledì

Mercoledì 17 dicembre il maltempo tenderà a espandersi verso il Centro-Sud, con piogge più frequenti sul versante tirrenico e sulle isole maggiori. Il Nord-Est resterà in gran parte ai margini, anche se non si esclude qualche pioggia debole o moderata di passaggio.

Nel complesso, i settori più colpiti resteranno isole maggiori, Nordovest e fascia tirrenica. Altrove, fenomeni più irregolari. Insomma, una perturbazione rapida ma ben organizzata.

Una parentesi breve prima del ritorno dell’alta pressione

Questo episodio di maltempo servirà a riportare un po’ di normalità tardo-autunnale, dopo una settimana dal sapore quasi primaverile. Ma non illudiamoci troppo. Le proiezioni indicano un nuovo rinforzo dell’alta pressione subtropicale già dal 18 dicembre, con il rischio concreto di rivederla estendersi su tutta la Italia fino a ridosso di Natale.

Una tregua, quindi. Utile. Necessaria. Ma probabilmente temporanea.

Crediti e fonti scientifiche:

Dati e proiezioni basati sulle elaborazioni di ECMWF, NOAA e analisi sinottiche su scala europea.

