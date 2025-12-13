meteo,-compare-il-“blocco”-in-atlantico:-scenario-da-pieno-inverno

Per giorni, quasi una settimana ormai, l’Inverno si è messo in disparte. Silenzioso, assente. La colpa è di un’alta pressione nordafricana che ha allungato le sue propaggini sul Mediterraneo e su gran parte dell’Europa, disegnando la classica struttura ad Omega. Una figura che gli appassionati conoscono fin troppo bene e che, in passato, ha letteralmente cancellato intere stagioni fredde sull’Italia. Aria stagnante, temperature sopra media, sensazione di tempo sospeso. Eppure, qualcosa – finalmente – sembra muoversi.

Negli ultimi aggiornamenti dei modelli principali, un dettaglio inizia a emergere. Non è ancora una certezza, ma un segnale sì. E non è poco.

Il possibile blocco atlantico che cambia lo scenario

Nelle code delle simulazioni di ECMWF e GFS prende forma un’ipotesi interessante: un rinforzo dell’alta pressione sul Nord Atlantico, tra Groenlandia, Islanda e Gran Bretagna. È qui che oggi corre una corrente a getto potentissima, tesa come una corda di violino, responsabile diretta del dominio anticiclonico su mezza Europa.

Il paradosso è evidente. Il Vortice Polare non è particolarmente compatto, anzi. Eppure il freddo resta confinato alle alte latitudini. Il motivo? Proprio quella corrente a getto che, andando “a mille”, impedisce qualsiasi discesa fredda verso sud. Una vera barriera invisibile.

Perché la corrente a getto sta bloccando l’Inverno

Il meccanismo è semplice, almeno sulla carta. Più la corrente a getto è veloce e lineare, meno spazio c’è per le irruzioni fredde verso l’Europa centro-meridionale. Al suo posto arrivano aria mite, flussi occidentali umidi, qualche impulso instabile rapido e poco incisivo. Nulla di più.

Per vedere l’Inverno fare sul serio serve altro. Serve una corrente a getto più debole, ondulata, capace di spingere l’alta pressione verso latitudini subpolari e aprire varchi alle correnti artiche o continentali. Insomma, serve il blocco.

Cosa non sta funzionando adesso

Al momento il quadro resta sbilanciato. Il Vortice Polare appare allungato tra Canada e Siberia, passando per il Polo Nord. Le masse d’aria fredda non riescono a scendere di latitudine e l’Europa resta esposta a correnti occidentali miti e umide.

I numeri parlano chiaro. Nell’ultima settimana le temperature più basse si sono concentrate tra Lapponia e Russia europea, mentre altrove dominano anomalie termiche marcate. In Norvegia e Svezia, per esempio, le minime notturne faticano a scendere sotto i 5–6°C. Valori del tutto fuori scala per dicembre. Diciamolo: qualcosa non torna.

Il possibile risveglio dell’Inverno

E allora la domanda viene spontanea. Quando potrebbe cambiare tutto? La chiave sta proprio in quell’alta pressione di blocco tra Groenlandia, Islanda e Gran Bretagna. Una figura capace di rallentare la corrente a getto in arrivo dal Canada, costringendola a ondularsi e favorendo la discesa di aria fredda artica o continentale verso l’Europa centrale e il Mediterraneo.

È uno schema noto, studiato, ma sempre delicato. Basta poco perché si realizzi. O perché svanisca.

Cosa succede con il blocco atlantico

Quando il blocco funziona, gli effetti sono piuttosto chiari. La corrente a getto rallenta, si deforma. Le correnti fredde trovano strada verso sud. Aumentano le probabilità di freddo, maltempo e neve, inizialmente in montagna ma, con gli incastri giusti, anche a quote più basse.

Secondo le ultime emissioni di ECMWF, questa ipotesi potrebbe prendere forma tra Natale e Capodanno. Un periodo chiave, dunque. L’alta pressione sul Mediterraneo potrebbe gradualmente arretrare, lasciando spazio a fasi più dinamiche e via via più fredde.

Nulla è scritto. Ma per la prima volta dopo giorni di stasi, l’Inverno sembra almeno intenzionato a provarci. E, in fondo, era ora.

Fonti e crediti:

Analisi basate su dati e proiezioni di ECMWF (https://www.ecmwf.int) e NOAA (https://www.noaa.gov)

