scontro-tra-anticiclone-e-gelo:-come-potrebbe-evolvere-la-situazione

In questi giorni si respira una calma un po’ sospetta. Una pausa, sì, ma non esattamente invernale. Il calendario meteorologico parla chiaro, eppure l’Inverno – quello vero – non è ancora sceso in campo. Il freddo di fine Novembre aveva illuso molti, complice quell’aria pungente che sembrava annunciare una stagione diversa, più decisa. Forse ci abbiamo creduto tutti, anche perché l’assenza prolungata dell’alta pressione – cosa rara negli ultimi anni – faceva ben sperare.

E invece eccoci qui, ancora una volta, a raccontare una stabilità atmosferica che pare interminabile. Sembrava sul punto di cedere all’Atlantico, l’Alta Pressione, e invece resiste. Tranquillamente. Come se nulla potesse davvero scalzarla. Bisognerà attendere la prossima settimana per vedere un cambiamento più incisivo, quando l’azione depressionaria atlantica proverà finalmente a farsi largo.

Nel frattempo, gli scenari che ci accompagnano verso Natale continuano a oscillare. Negli Stati Uniti già si parla di gelo e neve diffusi, mentre in Europa tutto resta appeso a un filo. Non tanto nel nord del continente, dove il freddo sembra pronto a prendere il comando, quanto piuttosto qui, alle nostre latitudini. Ed è curioso osservare come, nelle proiezioni dei modelli – ECMWF e NOAA in primis –, si passi da una solida struttura anticiclonica a prospettive pienamente invernali. Una contrapposizione netta, figlia della complessità del momento.

C’è un elemento, però, che merita attenzione: il Vortice Polare. Nelle prossime settimane potrebbe addirittura dividersi in due parti, una dinamica che oltreoceano spesso genera ondate di gelo durissime. In Europa il discorso è diverso, più sfumato. Qui entrano in gioco fattori barici che possono ribaltare tutto. In pratica, due porte si aprono davanti a noi: l’Alta Pressione o il gran freddo. Nessuna via di mezzo.

L’Anticiclone rimane un’opzione più che plausibile. Anzi, potremmo dire la più probabile, quella che il sistema atmosferico sceglie spesso quasi per inerzia. E se dovesse dominare anche a Natale non ci sarebbe nulla di sorprendente. È già accaduto, accadrà ancora.

Eppure quest’anno il freddo ha un ruolo diverso, quasi inatteso. Non è lo scenario favorito, certo, ma potrebbe trasformarsi nella carta segreta di un Inverno che non sembra disposto a ripetere gli ultimi tre anni. Tre inverni anomali, diciamolo senza giri di parole. Per questo, forse, molti sperano che la stagione 2025-2026 riporti un po’ di normalità meteo climatica. Che lo faccia a Natale o dopo, poco importa. Importa che torni a essere Inverno davvero.

Crediti:

Proiezioni e dati meteorologici elaborati da ECMWF e NOAA

L’articolo Scontro tra Anticiclone e Gelo: come potrebbe evolvere la situazione proviene da DIRETTA METEO.