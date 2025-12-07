un-assaggio-di-primavera-fuori-stagione,-nonostante-sia-ancora-inverno

Capita, a volte, che l’atmosfera cambi umore di colpo. E così, proprio nel fine settimana del ponte dell’Immacolata, l’Italia si ritrova sospesa in una sorta di primavera fuori stagione, quasi un dispetto all’inverno che, almeno sulla carta, dovrebbe già farsi sentire. Succede che la depressione responsabile del maltempo recente scivoli lentamente verso la Grecia, liberando spazio e tempo all’anticiclone africano, pronto a rialzare la testa e a distendersi di nuovo sul Mediterraneo centrale.

Ne deriva un miglioramento sensibile, più evidente al Centro-Nord dove le schiarite iniziano ad aprirsi come tende al mattino, lasciando filtrare una luce più morbida e un’aria finalmente meno capricciosa. Al Sud, la situazione resta un po’ più trattenuta – l’eco del vortice in fuga si sente ancora – ma la tendenza è quella di una normalizzazione graduale, ora dopo ora.

Una domenica luminosa, con qualche residuo

Domenica 7 dicembre prende forma lentamente, quasi con cautela, ma porta con sé un’atmosfera più distesa. Il sole torna protagonista, insistente, e scala la scena già dal mattino. I cieli appaiono limpidi o solo leggermente velati, mentre le temperature recuperano qualche grado, soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Una piccola rivincita, dopo giorni segnati da nuvole e umidità.

Non tutto, però, fila liscio. Il nord della Sicilia e la Calabria tirrenica restano ancora coinvolti da nubi irregolari capaci di regalare qualche piovasco sparso, gli ultimi segni di un sistema depressionario ormai in uscita. Al Nord, invece, l’aria più fredda si infila tra le valli e raggiunge i settori alpini di confine, dove non è esclusa la comparsa di deboli nevicate, leggere come polvere sulla superficie delle creste.

E poi c’è la Pianura Padana, che approfitta subito della maggiore stabilità per riportare in scena un classico: le nebbie fitte, quasi teatrali, pronte a posarsi nelle ore notturne e al primo mattino, limitando la visibilità e restituendo quell’atmosfera da inverno autentico che altrove sembra momentaneamente svanita.

Un’Immacolata stabile e quasi primaverile

Lunedì 8 dicembre, Immacolata, l’anticiclone decide di fare sul serio. Si rinforza, si allarga, si impone. E il risultato è una giornata nel complesso stabile, luminosa, persino tiepida per molte zone della Penisola. Un anticipo di primavera, insomma, anche se siamo appena all’inizio di dicembre.

Restano però alcune aree in controtendenza, quelle soggette a inversione termica: la Val Padana in primis, ma anche tratti della costa ligure e toscana, dove nebbie e nubi basse potrebbero insistere per buona parte del giorno, quasi volessero sfidare la voglia di sole del resto del Paese.

Altrove, il cielo si apre senza esitazioni: sereno o velato appena da lievi nuvolette alte, innocue, come pennellate lontane. Le temperature massime salgono con decisione soprattutto su Centro e Sud, rendendo la festività ideale per una gita, una passeggiata o semplicemente per respirare aria diversa dopo il grigiore dei giorni scorsi.

Un’Immacolata dal sapore mite, equilibrata, che profuma di stabilità e concede un po’ di tregua prima dei prossimi cambi di scena.

Crediti:

Dati e riferimenti meteorologici basati sugli aggiornamenti di ECMWF e NOAA.

