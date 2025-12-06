Perché qualche giorno sereno in Dicembre è del tutto normale

Capita di alzare lo sguardo e pensare: ma è davvero Dicembre? Nei prossimi giorni il quadro cambierà in modo netto – nelle sensazioni, nelle temperature, perfino nel modo in cui percepiremo la luce del mattino. Un’atmosfera quasi primaverile, insomma, che farà discutere. E che pure, per certi versi, rientra nella normalità climatica del periodo.

L’alta pressione dell’Immacolata

A dominare sarà la cosiddetta Alta Pressione dell’Immacolata, nome che circola da anni e che ritorna puntuale come una vecchia conoscenza. Spingerà sole, calma atmosferica e valori termici in forte risalita. Sì, si arriverà fino a 20°C. Un dato che oggi quasi non stupisce più, anche se – diciamolo – per Dicembre resta un livello da primi tepori di Marzo.

Eppure alta pressione non significa cielo sereno ovunque. Nelle pianure e nelle valli si formeranno banchi di nebbia e foschie talvolta così dense da resistere per ore, quasi incollate al suolo. Altre volte si apriranno più rapidamente, regalando qualche sprazzo di luce. Una piccola lotteria quotidiana.

Montagna più limpida della pianura

Curioso ma non insolito: in montagna il tempo sarà migliore. Un tepore subtropicale investirà le quote più alte, mentre nei fondovalle si resterà immersi nella nebbia. È un comportamento tipico di questo periodo dell’anno, tanto comune oggi quanto nei Dicembre di qualche decennio fa. Anche allora accadeva di dover fare i conti con poderose rimonte anticicloniche, talvolta proprio a ridosso dell’Immacolata o addirittura durante le festività natalizie.

Certo, la mitezza non era quella odierna. Le giornate primaverili a Dicembre erano rare e comunque meno marcate. Ma la dinamica atmosferica non è nuova: è l’intensità, piuttosto, a essersi trasformata.

Temperature mutate, dinamiche no

Nessuno vuole ignorare la realtà: le temperature di oggi non somigliano più a quelle del passato. Valori massimi di 20°C in pieno Dicembre erano semplicemente impensabili. Oggi sono possibili, e il motivo è noto – Riscaldamento Globale e cambiamenti climatici che modificano gli equilibri stagionali.

Eppure, al netto dell’anomalia termica, il periodo di bel tempo in sé non è un evento eccezionale. Le finestre anticicloniche invernali sono sempre esistite. La speranza, semmai, è che non si protraggano troppo: tre o quattro giorni rappresentano una durata tutto sommato fisiologica, il tipico respiro di stabilità che l’inverno concede ogni tanto.

Uno sguardo a ciò che potrebbe arrivare

Ora non resta che attendere. Perché questo bel tempo dell’Immacolata, con la sua calma apparente, potrebbe essere soltanto il preludio a un cambio stagionale molto più deciso. E magari più brusco di quanto immaginiamo. Chissà.

