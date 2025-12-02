cicloni-mediterranei-a-ripetizione:-inizio-dicembre-resta-molto-instabile

Avvio di dicembre: maltempo a ripetizione

Atmosfera in movimento, quasi febbrile. Così si presenta l’avvio di Dicembre, con una sequenza di vortici ciclonici che scorrono lungo un flusso atlantico insolitamente vivace. Le perturbazioni raggiungono la Italia senza troppe difficoltà, trascinando con sé piogge diffuse e qualche temporale improvviso.

Eppure, mentre la fase più intensa del maltempo di inizio settimana va smorzandosi — lentamente, quasi con riluttanza — l’instabilità rimane ben salda sulla scena. Anche Martedì non farà eccezione. Le zone più esposte saranno ancora Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e la Puglia centro-settentrionale. Altrove, nubi compatte e un’atmosfera chiusa, ma senza grandi precipitazioni. Insomma, un cielo che promette più di quanto poi mantenga.

Da metà settimana, nuovo maltempo

Mercoledì cambia tutto, di nuovo. L’arrivo di un nuovo vortice sulla Sardegna darà una spinta ai venti meridionali, che torneranno a farsi sentire con decisione. Il risultato? Piogge sul Nord-Ovest e sull’isola, con fenomeni più corposi lungo i settori occidentali. Il resto della Italia vivrà una giornata grigia, quasi sospesa, con poche piogge degne di nota. Sulle Alpi nord-occidentali, però, un dettaglio invernale: la neve potrà scendere fino a quota 900-1000 metri.

Giovedì la scena cambia ancora una volta. Spunterà un ciclone in risalita dal Nord Africa, e la sua firma sarà un peggioramento più convinto soprattutto al Sud. Puglia, Basilicata e Calabria ionica si troveranno nel mirino di piogge intense e temporali localmente insistenti. Una di quelle giornate in cui si resta in allerta, diciamolo.

Verso il weekend: possibile miglioramento

Arriviamo a Venerdì, e un altro ciclone — questa volta dalla Francia — raggiungerà la Sardegna, trascinando il maltempo verso buona parte delle regioni tirreniche e il Nord-Ovest. Torneranno nuvole fitte, piogge intermittenti e un’atmosfera pesante. Sul resto del Paese prevarrà un grigiore quasi uniforme, ma con tendenza a condizioni più asciutte. Non bello, ma nemmeno drammatico.

Poi, ecco uno spiraglio. L’evoluzione verso il weekend lascia intravedere un possibile cambio di passo: un aumento della pressione atmosferica potrebbe regalare una pausa, una parentesi più stabile e tranquilla dopo una settimana frenetica. Non è ancora una certezza — le conferme, come sempre, serviranno — ma i segnali vanno tutti in quella direzione. Una piccola tregua, finalmente.

