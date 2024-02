Cervo Media Group y Joe y Marva Brown han firmado un acuerdo de co-gestión con Jacob “The Bull”,

Jacob Brown

SAN JUAN, Puerto Rico – Feb. 15, 2024 – PRLog — La Corporación de Reorientació n Multimedia Cervo Media Group Inc., con sede en Chicago, en colaboración con los destacados gestores Joe y Marva Brown, se complace en anunciar la firma de un acuerdo de co-gestión con Jacob “El Toro”, un luchador de Jiu-Jitsu campeón mundial de ascendencia puertorriqueñ a. Actualmente ostentando el prestigioso cinturón marrón, Jacob está a punto de alcanzar el codiciado estatus de cinturón negro y ha establecido metas ambiciosas para su futuro.

Bajo esta nueva asociación formada, Cervo Media Group Inc. y los Brown supervisarán todos los aspectos de gestión para impulsar a Jacob “El Toro” hacia mayores alturas en términos de notoriedad y éxito. La colaboración estratégica tiene como objetivo aprovechar las habilidades excepcionales de Jiu-Jitsu de Jacob y allanar el camino para una carrera multifacética, alineándose con sus aspiraciones de abrir un gimnasio al alcanzar el cinturón negro y perseguir una carrera en la actuación.

Jacob “El Toro” se erige como un faro de excelencia en el mundo del Jiu-Jitsu, y su inminente logro del cinturón negro solidifica aún más su dedicación y dominio del arte marcial. Con Cervo Media Group Inc. y la experiencia de Joe y Marva Brown a su disposición, Jacob está preparado para navegar el complejo panorama de la industria del entretenimiento y establecer una presencia formidable.

Más allá de sus aspiraciones en la actuación, Jacob ya se ha convertido en un buscado entrenador de Jiu-Jitsu, mentorizando a las nuevas celebridades emergentes que buscan perfeccionar sus habilidades en este dinámico arte marcial.

“Jacob ‘El Toro’ es un talento raro, no solo en el mundo del Jiu-Jitsu sino también como individuo con una historia convincente que contar. Estamos emocionados de unir fuerzas con Joe y Marva Brown para guiar a Jacob en el logro de sus sueños y desbloquear nuevas oportunidades” , dijo Carlos Tavares, Vicepresidente Ejecutivo de Cervo Media Group Inc. Joe y Marva Brown, gestores experimentados con un historial de nutrir el talento, expresaron su entusiasmo por esta colaboración: “Jacob es un atleta fenomenal y tiene una personalidad carismática. Estamos seguros de que, junto con Cervo Media Group Inc., podemos impulsar a Jacob a nuevas alturas y garantizar su éxito tanto en las artes marciales como en la industria del entretenimiento” .

A medida que Jacob “El Toro” fija su mirada en el cinturón negro y un futuro en la actuación, los esfuerzos colaborativos de Cervo Media Group Inc. y Joe y Marva Brown están preparados para desempeñar un papel fundamental en la configuració n del próximo capítulo de su notable viaje.