PM pays tributes to Pt. Madan Mohan Malaviya on his Jayanti





The Prime Minister, Shri Narendra Modi has paid tributes to Pt. Madan Mohan Malaviya on his Jayanti.





In a tweet, the Prime Minister said;





“महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद् और समाज सुधारक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन।”







महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद् और समाज सुधारक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन। — Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2021

