PM condoles the passing away of noted Sanskrit scholar Pandit Rewa Prasad Dwivedi

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed deep grief over the passing away of noted Sanskrit scholar, Pandit Rewa Prasad Dwivedi Ji.

संस्कृत की महान विभूति महामहोपाध्याय पं. रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के निधन से अत्यंत दुख पहुंचा है। उन्होंने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रतिमान गढ़े। उनका जाना समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं। ओम शांति! — Narendra Modi (@narendramodi) May 22, 2021

