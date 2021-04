PM greets people on Ram Navmi

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has greeted people on Ram Navmi and wished that all may continue to be blessed by the grace of Lord Ram.

Shri Modi tweeted that as per the message of the MaryadaPurshottam Shri Ram we all must maintain decorum and follow all the preventive measures for safety from Corona. He reminded ‘Dawai bhi Kadai bhi’

रामनवमी की मंगलकामनाएं। देशवासियों पर भगवान श्रीराम की असीम अनुकंपा सदा बनी रहे। जय श्रीराम! — Narendra Modi (@narendramodi) April 21, 2021

आज रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का हम सभी को यही संदेश है कि मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकट काल में, कोरोना से बचने के जो भी उपाय हैं, कृपया करके उनका पालन कीजिए। ‘दवाई भी, कड़ाई भी’ के मंत्र को याद रखिए। — Narendra Modi (@narendramodi) April 21, 2021

*******************

DS

(Release ID: 1713139)

Visitor Counter : 41