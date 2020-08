La replique rolex datejust montre a stupéfié les fans et les collectionneurs de montres de luxe lors de ses débuts en 1945. Elle présentait toutes les innovations de pointe que l’horloger suisse avait créées pour les montres-bracelets jusqu’à cette époque, dont un affichage de la date dans une fenêtre à 3 heures. C’est devenu un succès dans le monde de l’horlogerie car la date a automatiquement changé à minuit. Afin de rendre cela possible, Rolex a équipé la montre de roues intermédiaires dans le mouvement. Ceux-ci ont resserré un mécanisme à ressort qui a précisément avancé le disque de quantième. Et si vous vous demandez pourquoi ce garde-temps s’appelle DateJust, alors vous l’avez deviné – il propose un changement de date rapide “ juste à temps ”.

Le nouveau calibre automatique 3235 est livré avec un doigt mobile alimentant le DateJust 41. Il permet de réinitialiser la date manuellement et rapidement à tout moment. Il vous suffit de tirer la couronne en position médiane. Ensuite, tournez-le dans le sens antihoraire pour que la date avance avec précision et en douceur. pas cher montre a en effet apporté des avancées ergonomiques à ce calibre, car l’interface permettant d’activer les réglages manuels est instantanément perceptible.

Comme son nom l’indique, la réplique femme Montre a un diamètre de boîtier de 41 mm, ce qui en fait le plus grand modèle de la collection de montres Datejust, les autres modèles masculins mesurant 36 mm. La Datejust 41 est également légèrement plus grande que la plupart des autres montres de sport replique rolex sky dweller montre populaires, telles que le Submariner 40 mm et le GMT-Master II.