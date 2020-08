goedkope rolex yacht master ii horloges 17013 was het gele Rolesor-stuk van de Oysterquartz Datejust-reeks, waarbij het goud werd gebruikt op de gegroefde ring, de kroon en twee van de drie centrale schakels van de Jubilee-stijl armband.

De andere twee beschikbare varianten waren de volledig stalen ref. 17000 en de ref. 17014, een ander aanbod van bi-metalen, dit keer met witgoud, behalve dat het edelmetaal alleen werd gebruikt voor de omlijsting.

Het ontbreken van versies met de typische selectie van de Datejust uit het tijdperk van gladde of door een motor gedraaide bezels was meer een bewijs van hoeveel goedkope horloges alleen de bewegingen met kwarts doormaakte, misschien de enige keer in hun geschiedenis dat ze ervan zouden kunnen worden beschuldigd de absoluut minimum.