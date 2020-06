Bạn có biết về thiết bị chuyển mạch dò không?

Công tắc dò được kết nối với các thành phần mạch khác để phát hiện các tham số của thành phần hoặc mạch (như dòng điện, điện áp, v.v.). Công tắc dò có chức năng cảm biến. Công tắc dò đòi hỏi một nguồn năng lượng bên ngoài để làm việc. Công tắc dò có thể được sử dụng bởi nhiều nhà cung cấp thiết bị đầu cuối, chủ yếu có chức năng cảm biến.

Công tắc dòđặc trưng:

1. Kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ và độ chính xác cao.

2. Tuổi thọ cao, độ bền thấp, nhiều lựa chọn về lực lượng vận hành.

Công tắc dò được áp dụng rộng rãi trong ô tô / đầu máy, thiết bị điều khiển từ xa, máy móc kỹ thuật và thiết bị liên lạc, hệ thống định vị và âm thanh xe hơi.

Unionwell cam kết sản xuất tất cả các loại công tắc micro chống nước, công tắc micro kín, công tắc micro tự động, công tắc micro, công tắc micro cơ bản và công tắc dò. Là một nhà máy sản xuất chuyển mạch vi mô chuyên nghiệp tại Trung Quốc, chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với các khách hàng thiết bị gia dụng và ô tô nổi tiếng thế giới.

