Ecco il cartoon di Caggiulino Sicanium nell’incantevole Erice

Tutti pronti per quarta puntata del cartoon Caggiulino Sicanium realizzato dalla PMI innovativa trapanese iInformatica Srls all’interno delle iniziative di marketing territoriale e responsabilità sociale di impresa del progetto Sicanium – ta cuntu jucannu.

Dopo essere partito da Trapani, il piccolo Caggiulino è giunto nella incantevole valle dei templi di Agrigentoper poi passare a visitare il Teatro Massimo e l’Orto Botanico di Palermo.

La nuova avvenuta ambientata nel bellissimo borgo di Erice porta la firma dei siciliani Angelo Cucina e Gioele Gargano con le voci di Demetrio Cavara e Federica Oddo, responsabile del progetto Sicanium.La nuova tappa inizia ammirando il meraviglioso panorama caratterizzato dal monte Cofano, sede di una riserva naturale, e dalla baia di Cornino.

Caggiulino ci accompagna quindi presso l’incantevole castello di Venere, di fattura normanna del XII secolo che sorge su una rupe isolata nell’angolo sud-orientale della vetta del Monte Erice, in provincia di Trapani.

Caggiulino ci mostra come Erice sia così antica ed importante che Virgilio la cita nell’Eneide, con Enea che la tocca due volte: la prima per la morte del padre Anchise e un anno dopo per i giochi in suo onore. Inoltre, Virgilio racconta che in un’epoca ancora più remota vi combattè Ercole stesso nella famosa lotta col gigante Erix, gigante da cui Erice prende il nome.

Un luogo leggendario che rende unica la Trinacria anche grazie al centro di cultura scientifica Ettore Majorana fondato dal fisico trapanese Antonino Zichichi e alle bontà enogastronomiche, come le genovesi, che caratterizzano la cucina ericina.

Incuriositosi della presenza di un riccio, Caggiulino va a conoscerlo. Si tratta di Ciccio, piccolo riccio ericino pieno di aculei che vive di notte ed in caso di pericolo si appallottola su se stesso e diventa inespugnabile come il Castello di Venere.

Dopo aver salutato il piccolo amico all’imbrunire, Caggiulino ci rimanda al prossimo episodio.

Un ulteriore cartone animato della iInformatica S.r.l.s. (unica PMI innovativa di Trapani) per sottolineare in modo originale le bellezze turistiche uniche che caratterizzano il magnifico territorio valorizzandone anche la fauna della Sicilia che ci auguriamo possa tornare in questo momento meta turistica di tutto il mondo.

Link al cartoon di Caggiulino Sicanium