pas cher adidas nouvelle arrivee

En 2017, le Yeezy 350 v2 Semi Frozen Yellow, plus tard surnommé Yebra, était le coloris le plus limité, le plus exclusif et le plus insaisissable parmi les Yeezy 350 v2. Avec un tel battage médiatique, il n’était pas surprenant qu’il se soit rapidement vendu. Eh bien, cette semaine, elle est de retour, mais bien que ce soit toujours limité, c’est une autre chance pour vous d’attraper le Yebra!

vendent pas aussi vite qu’il ya un an ou deux. Au cours des dernières sorties, vous pouviez même trouver Yeezys sur les étagères quelques jours après la sortie.

Le battage médiatique de Yeezy va-t-il mourir? La vérité est que les Yeezy sont toujours aussi grands que jamais. Ils sont fabriqués avec le plus grand soin et la meilleure qualité. Mais la seule différence est que la production sur Yeezys est en augmentation. Donc, les Yeezys vendaient plus vite car ils étaient moins nombreux. De plus, comme les Yeezys étaient très limités, ils constituaient la principale cible des utilisateurs et revendeurs de chaussures de tennis.

Aujourd’hui, nous pensons que les Yeezys reprennent leurs activités en 2019. Surtout avec le dernier déploiement des prochains Yeezys. La marque a quelques résolutions majeures du Nouvel An.

Le «Yebra» jaune semi-gelé Yeezy Boost 350 v2 sortira le vendredi 14 décembre 2018.

Selon la mafia Yeezy, le Yeezy Semi Frozen Yellow est encore limité, comme il l'était auparavant. Avec cette réédition, Kanye et Adidas n'ont pas dépassé leur chiffre d'affaires,

créant à peine assez de paires pour les consommateurs qui veulent vraiment avoir une deuxième chance de faire la police.