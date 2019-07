Rozwiązania KWESTO dotyczące wyposażenia warsztatów i biur

Celem KWESTO jest pomoc w wyposażeniu magazynów, biur i zakładów produkcyjnych. Dzięki odpowiedniemu budżetowi i kilkunastoletniemu doświadczeniu firma była w stanie osiągnąć zamierzone strategie i cele. Firma stara się zaspokajać potrzeby klientów związane z wyposażeniem biur i warsztatów w najwyższej jakości sprzęt zwiększający ich produktywność.

Produkty i usługi oferowane przez KWESTO:

KWESTO może się pochwalić katalogiem ponad 12 000 produktów do magazynów i biur, od tych do zakładu produkcyjnego po podstawowy sprzęt biurowy. Linia produktów firmy obejmuje coś dla każdego procesu, od warsztatu po transport i biura.

Transport:

Dla ułatwienia transportu firma oferuje najwyższej jakości wózki transportowe, platformy i urządzenia zabezpieczające. Możesz znaleźć wózki paletowe, podwozia transportowe, wózki półkowe, wózki do przewożenia chemikaliów, wózki na narzędzia, wózki niskiego podnoszenia, wózki do przenoszenia skrzyń i beczek oraz wiele innych rodzajów wózków. W celu zapewnienia ochrony produktów i bezpieczeństwa pracowników w naszym asortymencie można znaleźć znaki bezpieczeństwa, wyposażenie i profile ochronne, a nawet bariery, kraty i ogrodzenia. KWESTO dostarcza również produkty, takie jak pasy, stoły podnoszące, dźwigi warsztatowe, wózki załadunkowe i podnośnikowe oraz inne wyposażenie dodatkowe.

Magazyny:

Magazyny wymagają różnorodnego sprzętu w codziennym użytkowaniu, od tego do przechowywania produktów do ich pakowania i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. W KWESTO można znaleźć wszystkie urządzenia i produkty, takie jak kontenery, szafki, systemy regałów i półki, skrzynie, beczki i kontenery transportowe, pojemniki do przechowywania oleju i różnych cieczy, produkty do konserwacji i czyszczenia, systemy rusztowań, mosty i drabiny i wiele innych.

Warsztaty:

Wyposażenie warsztatowe, takie jak biurka, akcesoria, sejfy, wózki montażowe, panele narzędziowe i szafki wiszące, taborety i krzesła robocze, maty do użytku przemysłowego, plastikowe półki i szafki warsztatowe itp. są dostępne w KWESTO. Można również znaleźć materiały i sprzęt do pakowania i sprzedaży elektronicznej. Dostępne są również inne elementy wyposażenia warsztatów, m.in. elementy informacyjne.

Pomieszczenia socjalne:

Do pomieszczeń socjalnych, takich jak szatnie, przebieralnie itp. KWESTO dostarcza wszystko, począwszy od drobnych akcesoriów, takich jak papier toaletowy i ręczniki, po niezbędne wyposażenie, takie jak ławki i szafki. Linia produktów obejmuje produkty takie jak suszarki na pranie, szafki do przebieralni, ławki i szafki do szatni, regały i szafki plastikowe, stoły i krzesła, artykuły medyczne, wentylatory i wiatraki i wiele innych.

Tereny zewnętrzne:

W przypadku terenów zewnętrznych i rozbudowanych powierzchni komercyjnych, KWESTO przewozi nie tylko małe elementy architektury miejskiej, ale także znaki drogowe i sprzęt transportowy. Produkty do odśnieżania, akcesoria zewnętrzne, skrzynki pocztowe i popielniczki, stojaki rowerowe, garaże i kontenery do składowania, ławki parkowe i zewnętrzne, bariery parkingowe, poręcze i ogrodzenia, lustra drogowe i bezpieczeństwa oraz wiele innych produktów jest oferowanych przez firmę.

Wyposażenie biura:

Niezależnie od tego, czego potrzebujesz do swojej przestrzeni biurowej, możesz to znaleźć w KWESTO. Biurka z regulacją wysokości, szafki, półki biurowe, krzesła i zestawy wypoczynkowe do poczekalni i wiele innych mebli jest dostępnych w ofercie firmy. Małe akcesoria i materiały biurowe, takie jak niszczarki, drabinki biurowe, sortowniki dokumentów, uchwyty i wiele innych produktów jest także oferowanych przez KWESTO.

Aby dowiedzieć się więcej o ich zróżnicowanej ofercie, możesz pobrać ich katalog z oficjalnej strony internetowej: https://www.kwesto.pl/.

O firmie:

KWESTO to renomowana nazwa w branży zaopatrzenia biur i zakładów produkcyjnych. Założona w 2000 r. w czeskiej Pradze, firma jest częścią międzynarodowej grupy TAKKT. W ramach samej grupy KWESTO działa jako niezależna organizacja handlowa, elastycznie reagując na potrzeby klientów, dostawców i rynku.