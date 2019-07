baratos gucci corbatas

Muchas personas asumen que un bolso debe ser grande en todos los aspectos, incluidos la longitud, el ancho, la altura y la profundidad, pero ese no es el caso. El Rajah Tote tiene un cuerpo delgado, y este diseño transforma la bolsa en una pieza mucho más interesante. Es una bolsa que se sentará cómodamente sobre tu hombro con las correas de doble cadena (tienen una caída de 10 “), y como el cuerpo de la bolsa no es ancho, se sentará cómodamente contra tu costado.

llevar sus artículos de trabajo: esta bolsa se ajusta a ellos. Una computadora portátil, una billetera, revistas y cuadernos, y un par de bolsitas pequeñas se adaptan sin problemas.

El interior ofrece una bolsa desmontable con cierre de cremallera, que es una ventaja importante. La parte superior de la bolsa ofrece un cierre magnético, que se engancha fácilmente. Siempre puedes optar por llevar esta bolsa también como asa superior.

A veces, un diseño simple se destaca mucho, y este es el caso del Gucci Rajah Tote. Esta bolsa tiene un aspecto retro inspirado, y la cabeza de tigre se remata con esmalte de colores y cristales brillantes para destacar. Inspirada en una pieza vintage de los archivos de la diseñadora de moda y joyería Hattie Carnegie de la década de 1940, la cabeza de tigre presenta esmalte de colores y cristales brillantes, que brindan un toque realmente agradable.

Una de las combinaciones perfectas con este bolso es un par de zapatillas de deporte (ya sabes, soy una bolsa y una niña de zapatillas), y me enamoré de la Zapatilla Gucci Ace con Estampado de Fresas. Una combinación de una vibración de los años 70 y una reminiscencia de mi infancia, estos zapatos ofrecen la cantidad justa de diversión con la función. Si quieres un zapato que esté influenciado por la ropa deportiva vintage con un toque moderno,

la zapatilla de deporte con cristales Gucci para mujeres puede ser para ti. Ambos se ajustan a la tendencia actual de zapatillas embellecidas y ambos funcionan con estas bolsas.