Parliament Monsoon Session LIVE: संसद के मानसून सत्र का तीसरा हफ्ता शुरू, किन विधेयकों पर चर्चा की संभावना?

10:13 AM, 03-Aug-2026 प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए: सांसद सागरिका घोष टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन प्रदर्शनकारी बच्चों को माफ करने की बात कही, जिन्होंने कुछ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। हालांकि, असल में माफी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मांगनी चाहिए।

09:51 AM, 03-Aug-2026 कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने दलबदल विरोधी कानून पर चर्चा की मांग कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। उन्होंने दलबदल विरोधी कानून पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल, शून्यकाल और दिन के सभी सूचीबद्ध कामकाज को स्थगित करने की मांग की है।

09:42 AM, 03-Aug-2026 कौन से अन्य विधेयक लाने की तैयारी? सूत्रों के मुताबिक, सरकार आने वाले सप्ताह में लोकसभा में ‘विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम संशोधन विधेयक’ पेश कर सकती है। सरकार जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 और सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को पारित कराने की भी कोशिश करेगी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और यह 13 अगस्त तक चलेगा।

09:41 AM, 03-Aug-2026 कौन से विधेयक लोकसभा में होंगे पेश? लोकसभा में भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 और बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम, 2026 को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। एजेंडे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों को लेकर बयान देना भी शामिल है। मानसून सत्र में नीट-यूजी पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ी विपक्ष की मांगों को लेकर लगातार हंगामा और सदन की कार्यवाही स्थगित होती रही है।