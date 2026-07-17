रोहित शर्मा के मन में क्या चल रहा? ये तस्वीर काफी कुछ कहती है

दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर आई रिपोर्ट ने भारतीय क्रिकेट में हलचल मचा दी है. दावा किया गया है कि 19 जुलाई (रविवार) को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा ओडीआई उनके इंटरनेशनल करियर का आखिरी मुकाबला हो सकता है. इसी बीच कार्डिफ वनडे के दौरान विराट कोहली का रोहित की हौसलाअफजाई करना भी चर्चा का विषय बन गया. कमेंट्री बॉक्स में रवि शास्त्री भी ‘हिटमैन’ की तारीफ करते दिखे, जिसने अटकलों को और हवा दे दी है. हालांकि, बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड) की ओर से रोहित को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

कार्डिफ में दूसरे वनडे के दौरान विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई. मैच के दौरान यह एक सामान्य दृश्य था, लेकिन फैन्स और क्रिकेट विशेषज्ञ इसे अलग नजरिए से देखने लगे. इस तस्वीर में कोहली जैसा जेस्चर दे रहे हैं, ऐसे में शायद उन्हें रोहित के ODI फ्यूचर को लेकर अंदाजा हो चुका है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, चयनकर्ताओं ने रोहित शर्मा को बता दिया है कि वह 2027 वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं.

So just like Aswin in Australia with Virat Kohli then disappointed look of VK similarly before 1 match of Rohit Sharma retirement Vk siting with Ro and looking disappointed 😞

So it’s 100 confirmed Rohit Sharma going to retired 💔 pic.twitter.com/RwhDbOYJt6 — Satya¹⁸ (@duary_satyajit) July 16, 2026

दूसरे वनडे में रोहित शर्मा की शुरुआत अच्छी नहीं रही. वह लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे. इस दौरान नॉन-स्ट्राइकर एंड पर मौजूद विराट कोहली लगातार उनसे बात करते और उनका उत्साह बढ़ाते नजर आए. रोहित ने 47 गेंदों पर 26 रन बनाए, जबकि कोहली ने 65 रनों की पारी खेली. मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम की बालकनी में रोहित, विराट और जसप्रीत बुमराह साथ बैठे दिखाई दिए.

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पिछले डेढ़ दशक में भारतीय बल्लेबाजी की मजबूत नींव तैयार की. वनडे क्रिकेट में रोहित-कोहली की जोड़ी सबसे सफल जोड़ियों में गिनी जाती है. रन बनाने के मामले में यह जोड़ी सिर्फ सचिन तेंदुलकर-सौरव गांगुली और कुमार संगकारा-महेला जयवर्धने से पीछे है.

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दूसरे वनडे में भारतीय टीम की गेंदबाजी के दौरान पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने रोहित शर्मा के वनडे करियर का जिक्र करते हुए उनकी उपलब्धियों की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि रोहित लंबे समय तक भारतीय टीम की सफलता की सबसे बड़ी वजहों में रहे हैं.

The commentary panel is talking about Rohit’s retirement, with Ravi Shastri praising his incredible journey as a captain and a player. pic.twitter.com/iPeLVPgDYm — Waqas (@THEFREEHITHQ) July 16, 2026

रवि शास्त्री ने 2019 विश्व कप में रोहित के पांच शतकों और भारत को टी20 विश्व कप जिताने में उनकी भूमिका को भी याद किया. वहीं कमेंटेटर इयान वार्ड ने रोहित के शांत स्वभाव और नेतृत्व क्षमता की सराहना की.

अब सभी की नजरें लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे वनडे पर हैं. अगर रिपोर्ट सही साबित होती है तो यह मुकाबला भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल सलामी बल्लेबाजों में से एक के करियर का आखिरी अध्याय हो सकता है. वहीं अगर ऐसा नहीं है, तो रोहित के पास अपने बल्ले से इन सभी चर्चाओं पर विराम लगाने का मौका होगा.

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