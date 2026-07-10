Wisconsin Sen. Ron Johnson, R-Wis., held a high-stakes hearing on Capitol Hill Wednesday, concentrating on COVID-19 and accusations that federal health companies reduced vaccine security information and disrupted clinical research studies. The hearing on Wednesday, entitled ‘Plausible Mechanisms of COVID-19 Injections Causing Cancer and Attacks on Scientific Publications and Research,’ included numerous witnesses, consisting of Professor Emeritus of Oncology at the University of London, Dr Angus Dalgleish. He informed legislators that 6 of his cancer malignancy clients, who had actually been steady for several years, all had regressions.
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