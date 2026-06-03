तमिलनाडु: टीवीके ने गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को आवंटित की राज्यसभा सीट, 18 जून को मतदान

तमिलनाडु में राज्यसभा की एक सीट के लिए 18 जून को मतदान होगा। तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यह सीट अपने सहयोगी दल कांग्रेस को दे दी है। इसके अनुसार, तमिलनाडु से राज्यसभा चुनाव के जरिये भरी जाने वाली यह सीट राज्य में टीवीके नेतृत्व वाले गठबंधन की घटक पार्टी कांग्रेस को आवंटित की गई है।

दरअसल, हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनाव में एआईएडीएमके के नेता सीवी षणमुगम विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, जिससे यह सीट खाली हुई है।

टीवीके-कांग्रेस गठबंधन ने जारी किया बयान

एक बयान में गठबंधन ने कहा कि तमिलनाडु से खाली होने वाली यह सीट आगामी राज्यसभा चुनाव के जरिये भरी जानी है। सीट बंटवारे के तहत इसे कांग्रेस को दिया गया है। यह सीट एआईएडीएमके नेता सी वी षणमुगम के इस्तीफे के कारण खाली हुई है।

For the election to the Rajya Sabha seat from Tamil Nadu, scheduled to be held on the 18th June, TVK-led alliance has allotted the Rajya Sabha seat to its alliance partner, the Indian National Congress. Accordingly, the seat to be filled through the Rajya Sabha election from… https://t.co/dyYiOvf67T pic.twitter.com/zhD1muQJgt — ANI (@ANI) June 3, 2026

इससे पहले, कांग्रेस के तमिलनाडु चुनाव प्रभारी गिरिश चोडणकर ने दिन में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कहा, मैं अभी मुख्यमंत्री से मिला हूं और मैंने उनसे अनुरोध किया है कि यह सीट हमें दी जाए, जिससे हमें राज्यसभा में संसद के काम में मदद मिलेगी।

उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री हमारे अनुरोध पर विचार कर रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम का अंतिम फैसला कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति करती है। जैसे ही यह सीट कांग्रेस की सीट घोषित होगी, हम अपनr केंद्रीय चुनाव समिति से उम्मीदवार तय करने का अनुरोध करेंगे।

ये भी पढ़ें: टीएमसी में बड़ी टूट: बागी गुट ने ऋतब्रत को चुना नेता विपक्ष, दीदी को मुख्य सलाहकार पद का प्रस्ताव

चुनाव व मतगणना किस दिन होगी?

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, एक जून को अधिसूचना जारी हुई और उसी दिन से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 8 जून तय की गई है, जबकि 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 11 जून तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। जरूरत पड़ने पर 18 जून को मतदान कराया जाएगा और उसी दिन मतगणना भी होगी।