2000 सिगरेट जितनी खतरनाक ई-सिगरेट, राजस्थान में बिक रही:7 साल पहले बैन, IPL क्रिकेटर पी रहे, दुकानदार बोले-1

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग हाल ही में जयपुर में मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट (वेप) पीते हुए पकड़े गए थे। लोकसभा के अंदर भी स्पीकर ओम बिरला ने एक सांसद को ई-सिगरेट पीते टोका था।

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ये मामले चौंकाने वाले हैं, क्योंकि भारत में ई-सिगरेट साल 2019 से बैन है। इसकी वजह इससे होने वाली मौतें हैं। 2019 में ही अमेरिका में 4 महीने में 39 लोगों की जान चली गई थी।

ये कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि सामान्य सिगरेट में जहां 10-15 कश (पफ) होते हैं, वहीं ई-सिगरेट में 30 हजार तक पफ होते हैं। यानी 1 ई-सिगरेट 2000 सामान्य सिगरेट के बराबर होती है।

हाल ही में डीआरआई (Directorate of Revenue Intelligence) ने 120 करोड़ रुपए की ई-सिगरेट पकड़ी थी।

लगातार मामले सामने आने के बाद भास्कर टीम ने जयपुर और जोधपुर में इन्वेस्टिगेशन किया तो पान की दुकानों और थड़ियों पर ई-सिगरेट बिकती मिली। खरीदने वाले ज्यादातर नाबालिग स्टूडेंट्स। होम डिलीवरी तक की जा रही है।

पढ़िए पूरी रिपोर्ट…

जयपुर

टोंक रोड : ई-सिगरेट की कीमत 1800 से 2500 रुपए

भास्कर टीम टोंक रोड पर भगत पान भंडार पहुंची। वहां काउंटर पर 2 लड़के खड़े थे। रिपोर्टर ने पहले पान का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बात करने पर जब दुकानवाले को भरोसा हो गया तो रिपोर्टर ने वेप (ई-सिगरेट) के फ्लेवर के बारे में पूछा।

रिपोर्टर : वेप मिल जाएगी क्या? कौन से फ्लेवर हैं?

वेप मिल जाएगी क्या? कौन से फ्लेवर हैं? दुकानदार : ऑर्डर पर मंगा कर दे देंगे।

ऑर्डर पर मंगा कर दे देंगे। रिपोर्टर : अभी चाहिए।

अभी चाहिए। दुकानदार : दो फ्लेवर हैं अभी।

दो फ्लेवर हैं अभी। रिपोर्टर : कौन से हैं? दिखाओ।

कौन से हैं? दिखाओ। दुकानदार : ये देखो। मैंगो और ब्लूबेरी फ्लेवर हैं। 2500 रुपए के हैं।

ये देखो। मैंगो और ब्लूबेरी फ्लेवर हैं। 2500 रुपए के हैं। रिपोर्टर : बहुत महंगी है। कितने पफ की है?

बहुत महंगी है। कितने पफ की है? दुकानदार : 30 हजार पफ।

तभी दूसरा लड़का आया और बोला- ये 13 हजार पफ की है। 1800 रुपए की पडे़गी।

रिपोर्टर : अभी भी महंगी दे रहे हो।

अभी भी महंगी दे रहे हो। दुकानदार : इससे कम में नहीं मिलेगी।

इससे कम में नहीं मिलेगी। रिपोर्टर : ऑनलाइन पेमेंट करना है।

ऑनलाइन पेमेंट करना है। दुकानदार : नहीं! कैश ही देना है। लेनी है तो जल्दी बताओ।

(वहां पर ग्राहक लगातार आ रहे थे। रिपोर्टर ने एक ई-सिगरेट लेकर जेब में रख ली। उसे ऑनलाइन ही रुपए देने को कहा।)

रिपोर्टर : (काउंटर पर खड़े दूसरे लड़के से) इन फ्लेवर के अलावा भी है क्या? ये मीठे लगते हैं। इनसे हार्ड चाहिए।

(काउंटर पर खड़े दूसरे लड़के से) इन फ्लेवर के अलावा भी है क्या? ये मीठे लगते हैं। इनसे हार्ड चाहिए। लड़का : ऑर्डर करने पर मिल जाएंगे। इन दिनों कुछ सख्ती चल रही है। पहले हम बचे हुए माल को सेल करेंगे। इसके बाद ऑर्डर देंगे।

ऑर्डर करने पर मिल जाएंगे। इन दिनों कुछ सख्ती चल रही है। पहले हम बचे हुए माल को सेल करेंगे। इसके बाद ऑर्डर देंगे। रिपोर्टर : कितने दिन लग जाएंगे।

कितने दिन लग जाएंगे। दुकानदार : दो-तीन दिन बाद पता कर लेना।दुकान पर मौजूद लड़कों ने कहा- ई-सिगरेट के लिए कैश में ही पेमेंट करना होगा।

मालवीय नगर : लड़के ने हां किया, मालिक ने किया इनकार

इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि मालवीय नगर में काफी समय से बंद गोल्ड सुख मॉल के कोने पर मिठास पान पर ई-सिगरेट मिलती है। रिपोर्टर दोपहर में वहां पहुंचा।

काउंटर पर खड़े लड़के से वेप मांगी। लड़के ने हामी भरी और दुकान मालिक से कहा- भैया वेप मांग रहे हैं। दुकानदार ने रिपोर्टर को शक की नजर से देखा और बोला- हम नहीं रखते हैं।

भास्कर टीम का एक साथी कुछ देर वहीं खड़ा रहा। मालिक ने नौकर को धमकाया- नए ग्राहकों को नहीं देनी है। खुद मना कर दिया कर। बहुत सख्ती चल रही है।

इसके थोड़ी देर के बाद तीन युवक दुकान पर आए और ई-सिगरेट मांगी। मालिक ने उन्हें पेड़ के पास खड़े रहने के लिए कहा। वे चले गए।

मालवीय नगर : दुकानदार बोला- अब नहीं बेचते हैं

भास्कर रिपोर्टर मालवीय नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पीछे मिस्टर पानवाला पर पहुंचा। वहां काफी हुक्के और कार हुक्के रखे थे। रिपोर्टर ने वेप के बारे में पूछा। काउंटर पर मौजूद लड़कों ने एक-दूसरे को देखा और कहा- हम नहीं बेचते हैं। रिपोर्टर ने कहा- पहले यहीं से लेकर गए हैं। दुकानदार बोला- अब नहीं बेचते हैं। रिपोर्टर ने एक-दो दिन बाद मंगाकर देने के लिए कहा तो भी दुकानदार ने मना कर दिया।

पड़ताल के दौरान कई कॉलेज स्टूडेंट ई-सिगरेट (वेप) पीते मिले।

राजापार्क : दुकानदार बोला- एडवांस पेमेंट पर मंगवाते हैं

भास्कर टीम राजापार्क में भी मिठास पान की शॉप पर गई।

रिपोर्टर : वेप मिल जाएगी क्या?

वेप मिल जाएगी क्या? दुकानदार : कहां से आए हो?

कहां से आए हो? रिपोर्टर : स्टूडेंट हैं। एसकेआईटी जगतपुरा में पढ़ते हैं। कौन-कौनसे फ्लेवर हैं?

स्टूडेंट हैं। एसकेआईटी जगतपुरा में पढ़ते हैं। कौन-कौनसे फ्लेवर हैं? दुकानदार : पहले पेमेंट करना पड़ेगा तभी मंगाता हूं।

पहले पेमेंट करना पड़ेगा तभी मंगाता हूं। रिपोर्टर : ठीक है।

(इसके बाद दुकानदार ने रिपोर्टर का नंबर लिया और अपनी दूसरी दुकान के नंबर पर कॉल किया। अपने भाई को बोला कि ये नंबर सेव कर लेना। कभी कॉल करें तो माल दे देना। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद वो अंदर गया और वेप के सैंपल ले आया।)

दुकानदार : अंदर जाकर चेक कर लो। बढ़िया माल है। कभी लेना हो तो आ जाना। सब माल मिलता है।

(रिपोर्टर सैंपल चेक करने के बहाने दुकान के अंदर गए और बाहर आ गए। इस दौरान सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद जगतपुरा में भगत पान भंडार व गोपालपुरा मोड़ पर भी कई दुकानों पर पड़ताल की। किसी ने कहा- हम नहीं बेचते हैं तो कई दुकानदारों ने कहा- सख्ती चल रही है।)

दुकानदारों ने ई-सिगरेट के कई फ्लेवर दिखाए। दावा किया- जो चाहिए, जितनी चाहिए, मिल जाएगी।

जोधपुर

सरदारपुरा : ई-सिगरेट के 6 फ्लेवर सामने रख दिए

रिपोर्टर जोधपुर के सरदारपुरा में 12बी रोड पर Alish pan की दुकान पर पहुंचा।

रिपोर्टर : वेप मिल जाएगा क्या?

वेप मिल जाएगा क्या? दुकानदार : हां, मिल जाएगा।

हां, मिल जाएगा। रिपोर्टर : कौन-कौन से फ्लेवर में है ?

कौन-कौन से फ्लेवर में है ? दुकानदार : 6 फ्लेवर में है। कौन सा चाहिए?

6 फ्लेवर में है। कौन सा चाहिए? रिपोर्टर : सारे फ्लेवर बता दो।

सारे फ्लेवर बता दो। दुकानदार : डबल मैंगो, स्ट्रॉबेरी आईस, ग्रेप आइस, स्ट्रॉबेरी कीवी आइस, ब्लूरेज, पीच-लीच ब्लैकरंट के 6 फ्लेवर में है।

डबल मैंगो, स्ट्रॉबेरी आईस, ग्रेप आइस, स्ट्रॉबेरी कीवी आइस, ब्लूरेज, पीच-लीच ब्लैकरंट के 6 फ्लेवर में है। रिपोर्टर : एक वेप में कितने पफ हैं और क्या रेट रहेगी?

एक वेप में कितने पफ हैं और क्या रेट रहेगी? दुकानदार : वेप में 13 हजार पफ आएंगे। 1800 रुपए लगेंगे।

वेप में 13 हजार पफ आएंगे। 1800 रुपए लगेंगे। रिपोर्टर : इनमें से सबसे हार्ड कौन से फ्लेवर हैं?

इनमें से सबसे हार्ड कौन से फ्लेवर हैं? दुकानदार : ब्लूरेज, पीच-लीच ब्लैकरंट ले लो। यह टेस्ट में मीठे भी नहीं लगेंगे। तंबाकू की तरह तेज होंगे।

दुकानदार ने ई-सिगरेट की छह अलग-अलग वैरायटी दिखाई।

जलजोग चौराहा : सप्लाई नहीं हो रही, ऑर्डर करने पर मिलेगा

रिपोर्टर : भैया वेप मिल जाएगा क्या ?

भैया वेप मिल जाएगा क्या ? दुकानदार : अभी सप्लाई नहीं हो रही है। ऑर्डर करने पर ही मिलेगी।

अभी सप्लाई नहीं हो रही है। ऑर्डर करने पर ही मिलेगी। रिपोर्टर : ऑर्डर करने पर कितने दिनों में मिल जाएगी।

ऑर्डर करने पर कितने दिनों में मिल जाएगी। दुकानदार : पहले एडवांस करो फिर ऑर्डर करने के कुछ दिनों बाद मिलेगी।

पहले एडवांस करो फिर ऑर्डर करने के कुछ दिनों बाद मिलेगी। रिपोर्टर : कौन से फ्लेवर में और क्या रेट रहेगी?

कौन से फ्लेवर में और क्या रेट रहेगी? दुकानदार : पहले बात करके बताता हूं।

(इसके बाद दुकानदार ने किसी को फोन लगाया। फोन पर बात करने के बाद बताया- सिर्फ मैंगो फ्लेवर में ई-सिगरेट मिलेगी। कीमत 32 हजार रुपए है। 30 हजार पफ आएंगे।)

रिपोर्टर : भैया, इतना महंगा कैसे दे रहे हो? एक बार दिखाओ तो सही।

भैया, इतना महंगा कैसे दे रहे हो? एक बार दिखाओ तो सही। दुकानदार : सप्लाई नहीं आ रही है। आपको फोटो दिखा देता हूं। यह भी एडवांस पेमेंट करके ऑर्डर करोगे तो मिलेगी।

(इसके बाद दुकानदार ने रिपोर्टर को अपने मोबाइल पर ई-सिगरेट की फोटो दिखाई।)

रिपोर्टर के मोबाइल पर ई-सिगरेट के ब्रांड दिखाते हुए दुकानदार।

इसलिए खतरनाक है : एक स्टूडेंट के सांस की नली में छल्ले बने, लंग्स खराब

डॉक्टर शीतू सिंह ने बताया कि उनके पास हर महीने 2 गंभीर मरीज आ रहे हैं, जिनकी तबीयत ई-सिगरेट के कारण बिगड़ी।

उन्होंने बताया कि एक कॉलेज स्टूडेंट करीब 7 महीने से वेप पी रहा था। उसकी सांस की नली में छल्ले बन गए। सांस नहीं ले पा रहा था। लंग्स खराब होने लगे। ऐसे में उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अब उसकी तबीयत ठीक है।

ज्यादातर कस्टमर कॉलेज स्टूडेंट्स, ई-सिगरेट की होम डिलीवरी भी

ई-सिगरेट की लत के शिकार में ज्यादा युवा और कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। ई-सिगरेट के नाम से मांगने पर कोई भी नहीं देगा। वेप मांगने पर ही रेस्पॉन्स मिलेगा। ज्यादातर दुकानदार रेगुलर कस्टमर को ही ई-सिगरेट देते हैं।

इसके अलावा कई लोग ई-सिगरेट की होम डिलीवरी भी करते हैं। रिपोर्टर ने गूगल पर ई-सिगरेट और वेप के बारे में सर्च किया तो कई सारे नंबर आ गए। इन नंबरों पर कॉल किया तो किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया।

इसके बाद इन नंबरों पर वॉट्सऐप कॉल किया। डीपी में ई-सिगरेट की फोटो थी। कॉल रिसीव करने वाले ने एक वेप की कीमत 1500 रुपए बताई। बोला- पोर्टर से होम डिलीवरी होगी। पहले एडवांस देना होगा। कैसे भी माल मिल जाएगा?

रिपोर्टर ने 50 से ज्यादा पीस की डिमांड की तो बोला- कितना भी ले लो, मिल जाएगा। रिपोर्टर ने रेट ठीक लगाने के लिए कहा तो बोला- एक हजार रुपए में एक वेप मिल जाएगा। रिपोर्टर ने बहाने से मिलने के लिए बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। हमें मोबाइल पर वेप के कई सैंपल की बहुत सारी इमेज भेज दी।

रिपोर्टर को ई-सिगरेट के अलग-अलग ब्रांड की फोटो भी वॉट्सएप की।

सरकार ने 2019 में लगाया था ई-सिगरेट पर प्रतिबंध

भारत सरकार ने साल 2019 में ई-सिगरेट और सभी इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। 2019 में प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2019 लागू किया गया था। इस कानून के तहत ई-सिगरेट बनाना, आयात, निर्यात, बिक्री, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और विज्ञापन करना पूरी तरह गैरकानूनी है। सरकार का मानना है कि ई-सिगरेट से युवाओं को निकोटिन की लत लग जाती है। इससे गंभीर स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जो बहुत हानिकारक है।

3 साल में 20 हजार से ज्यादा ई-सिगरेट जब्त

डीआरआई जयपुर की टीम ने सी स्कीम और विद्याधरनगर एरिया में 10540 ई-सिगरेट जब्त की थी। इनकी कीमत करीब 1.55 करोड़ रुपए थी। जयपुर में दो बड़े गोदामों पर भी रेड की थी।

3 साल में डीआरआई 20000 से ज्यादा ई-सिगरेट जब्त कर चुका है। ये ई-सिगरेट चीन, मलेशिया और दुबई से मंगाई गई थी। पुलिस ने 8 मुकदमे दर्ज किए थे और 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये आंकड़े 30 अप्रैल 2025 तक पुलिस रिकॉर्ड के हैं।

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