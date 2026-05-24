Jammu: कठुआ की बेटी ने माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा, ये मुकाम हासिल करने वाली जिले की पहली महिला बनीं अंजू

संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Published by: Digvijay Singh
Updated Sun, 24 May 2026 12:23 AM IST
कठुआ की बेटी ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। डिंगाअंब ब्लॉक की कटली पंचायत के सुंखल गांव की अंजू राजपूत ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया है।
अंजू ने माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कठुआ की बेटी ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। डिंगाअंब ब्लॉक की कटली पंचायत के सुंखल गांव की अंजू राजपूत ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया है। आईटीबीपी में कांस्टेबल अंजू राजपूत यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने वाली कठुआ जिले की पहली महिला पर्वतारोही बन गई हैं। उनकी इस अद्भुत सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी और जश्न का माहौल है।
तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी अंजू की इस कामयाबी से उनके पिता खुद को बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अंजू ने बताया कि वह भारत के एवरेस्ट एक्सपेडिशन के 11 सदस्यीय पर्वतारोहण दल का हिस्सा थीं। इस दल का नेतृत्व अनूप कुमार कर रहे थे। उन्होंने 21 मई की रात करीब 9:15 बजे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर यह नया कीर्तिमान स्थापित किया। अंजू अभी नेपाल में ही हैं और उन्हें अपने घर लौटने में अभी कुछ दिनों का समय लगेगा।
अपनी दृढ़ता और उत्साह के बारे में बात करते हुए अंजू ने बताया कि इतने ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चुनौतियां और समस्याएं तो बहुत आईं लेकिन सौभाग्य से चढ़ाई के दौरान मौसम खराब नहीं हुआ। इससे उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी मदद मिली। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी बल के माध्यम से मिला पर्वतारोहण प्रशिक्षण उनके बहुत काम आया। उन्होंने बेसिक और एडवांस दोनों ही कठिन ट्रेनिंग पूरी की है।
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