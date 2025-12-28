meteo:-dal-caldo-anomalo-al-gelo-intenso-di-gennaio,-ecco-lo-scenario

Prima di esaminare i dettagli dell’evoluzione meteo prevista per i giorni iniziali di gennaio, osserviamo il quadro presente. A partire da sabato 27 l’atmosfera risulta infatti governata da una maggiore stabilità, con condizioni decisamente ferme. Desideriamo tuttavia soffermarci su un evento fortemente irregolare, lo zero termico sulle Alpi.

Calore in aumento costante

Persino nel cuore dell’inverno registriamo configurazioni meteo progressivamente più insolite. Si transita da fasi fredde e nevose, peraltro assai fugaci, a momenti caldi caratteristici della Primavera avanzata. È pur vero che nei bassi strati tale differenza non si percepirà eccessivamente, ma la circostanza appare realmente preoccupante.

Con una semplicità disarmante diventiamo ostaggio di rimonte anticicloniche con termiche elevate anche quando il freddo dovrebbe essere una costante. Dunque, prima di ipotizzare l’eventuale gelo di inizio anno, meditiamo su questo aspetto. Registrare 3000 metri di zero termico alla fine di dicembre rappresenta un dato folle, lo era fino a pochi anni or sono, ora costituisce quasi la normalità.

Giunge il freddo

Esattamente durante l’ultimo dell’anno le temperature dovrebbero finalmente diminuire anche in quota con l’arrivo di aria fredda da nord. In numerose aree del Paese i valori termici caleranno di diversi gradi, posizionandosi sotto le medie climatiche proprie del periodo.

Sebbene l’avvento del freddo prettamente invernale sembri ormai quasi sicuro, restano alcune incognite sull’evoluzione delle condizioni meteo nel dettaglio. Non risulta ancora totalmente chiaro se e con quale intensità questa irruzione gelida riuscirà a spingersi verso l’Italia. Consideriamo assodato che Capodanno non sarà una giornata glaciale ovunque poiché il nucleo freddo resta più a oriente, tuttavia appare interessante ciò che potrebbe verificarsi tra il 3 e il 5.

Qualora tutto si concretizzasse, al Centro-Sud l’interazione tra correnti fredde e umide potrebbe agevolare precipitazioni estese, con piogge e nevicate capaci di spingersi sino a quote molto basse. Al contrario al Nord, data la traiettoria assai verticale, risulta probabile una netta stabilità atmosferica, il cielo si presenterà spesso sereno o poco nuvoloso, con molto sole ma temperature rigide. Attenzione dunque all’intenso gelo notturno.

Quale sarà l’evoluzione successiva?

Sembra proprio che ci stiamo avvicinando a un intervallo temporale piuttosto instabile e duraturo. Le correnti proverranno spesso e volentieri da nord, portando temperature inferiori alle medie del periodo. Come accade solitamente in tali circostanze, il Settentrione resterà riparato dalla barriera alpina e pertanto godrà di giornate soleggiate ma assai fredde, mentre il Meridione affronterà una fase particolarmente dinamica con maltempo a più riprese.

Crediti

L’articolo Meteo: dal caldo anomalo al gelo intenso di gennaio, ecco lo scenario proviene da DIRETTA METEO.