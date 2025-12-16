anticiclone-e-gelo-in-italia:-il-motivo-del-freddo-possibile-a-capodanno

L’Inverno, quello vero, spesso si fa attendere. Specie a Natale, quando negli ultimi anni ci siamo abituati a temperature fuori stagione, cieli grigi ma miti e un’atmosfera più autunnale che invernale. Eppure qualcosa, da giorni, si muove. I segnali atmosferici non sono nuovi, ma ora iniziano a convergere in modo più chiaro, suggerendo una possibile svolta proprio a cavallo di Capodanno.

Freddo intenso. Aria artica, forse persino gelo continentale. È lì, sull’Europa orientale, dove da settimane ristagna una massa d’aria gelida che finora non è riuscita a spingersi verso il Mediterraneo. Il motivo è noto: un Vortice Polare temporaneamente compatto, rinforzato, capace di mantenere condizioni anticicloniche alle nostre latitudini e, diciamolo, di smorzare gli entusiasmi degli amanti dell’Inverno.

Ma l’equilibrio, in atmosfera, è sempre provvisorio.

Nei prossimi giorni qualcosa potrebbe incrinarsi. Le proiezioni dei principali modelli previsionali, ECMWF e NOAA in primis, mostrano segnali di disturbo al Vortice Polare, un passaggio delicato che spesso apre scenari ben diversi da quelli dominanti. In questo contesto prende forma l’ipotesi di un blocco anticiclonico tra la fine di dicembre e l’inizio del 2026. Un anticiclone, sì, ma non nel senso classico e mite. Anzi.

Se il blocco dovesse disporsi in modo favorevole, potrebbe fungere da vero e proprio ponte per l’aria gelida in arrivo da est, convogliandola verso l’Italia e riportando in scena una configurazione invernale “vecchio stampo”. Quelle che una volta erano quasi la norma, oggi diventano eventi da osservare con attenzione.

Lo scenario, se confermato, sarebbe netto. Temperature in brusco calo, valori ben sotto media e neve non più confinata alle sole montagne. I rilievi, certo, ma anche quote molto basse. Forse pianura, soprattutto al Nord Italia e lungo la fascia adriatica, dove queste irruzioni trovano spesso il loro sbocco naturale. Il Centro Italia e il Sud Italia non resterebbero a guardare, con nevicate possibili almeno sulle aree collinari.

E poi le Isole Maggiori. Sardegna e Sicilia potrebbero essere coinvolte da fasi di maltempo intenso, con precipitazioni abbondanti e quota neve sorprendentemente bassa per il periodo. Nulla di scontato, certo, ma nemmeno fantameteo.

Del resto, l’Inverno è appena iniziato. Dicembre ha mostrato un volto anomalo, poco incisivo, quasi dimesso. Ma sotto la superficie, i segnali di un cambio di passo sono evidenti. Le oscillazioni degli indici AO e NAO, insieme alla possibile riorganizzazione del Vortice Polare, indicano che il freddo vero potrebbe essere solo in attesa del momento giusto.

Anticiclone e gelo, insomma, possono davvero andare a braccetto. Una combinazione meno intuitiva, ma capace di regalare scenari invernali di grande impatto su tutta la penisola. Sarà fondamentale seguire giorno dopo giorno l’evoluzione meteo-climatica tra fine dicembre e i primi giorni di gennaio. Perché Capodanno, quest’anno, potrebbe avere tutt’altro sapore. Freddo, pungente. E decisamente invernale.

Crediti e fonti internazionali:

Analisi basate su dati e proiezioni dei modelli di ECMWF (Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine) – https://www.ecmwf.int – e NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) – https://www.noaa.gov.

L’articolo Anticiclone e Gelo in Italia: il motivo del freddo possibile a Capodanno proviene da DIRETTA METEO.