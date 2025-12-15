Meteo, stop alla tregua: da Martedì Maltempo su gran parte d’Italia

Cieli che si chiudono, piogge in aumento, aria più fresca. Nulla di improvviso o estremo, ma quel tipo di peggioramento continuo che accompagna le giornate e si fa sentire, specie al Nord, dove il calo termico risulterà più evidente. Pochi gradi, certo. Ma sufficienti per cambiare la percezione.

Il primo fronte a cedere sarà il Nord-Ovest. Piemonte e Liguria finiranno subito nel mirino, già dalle prime ore di martedì, con precipitazioni diffuse e localmente anche intense. A seguire toccherà alle regioni centrali, soprattutto quelle affacciate sul Tirreno, mentre al Sud il peggioramento procederà con più calma, ma senza lasciare grandi illusioni. Ombrelli pronti, insomma. E non solo per modo di dire.

Torna la neve, localmente anche a quote basse

C’è poi un dettaglio che non passerà inosservato, soprattutto per chi guarda alle montagne con un certo affetto. La neve torna protagonista. E lo fa in modo piuttosto convinto.

Nel Piemonte sudoccidentale i fiocchi potranno spingersi fino a quote sorprendentemente basse, con scenari quasi invernali anche nei fondovalle. Sulle Alpi, invece, le nevicate si estenderanno in maniera più uniforme oltre i 1200-1300 metri, con accumuli che in alcune aree potrebbero diventare consistenti. Non una spolverata, ma qualcosa di più strutturato.

Una boccata d’ossigeno per le stazioni sciistiche, che vedranno finalmente consolidarsi il manto nevoso in vista delle prossime settimane. Attenzione però. Perché tra piogge abbondanti e neve fresca la viabilità in montagna rischia di diventare complicata, specie lungo le strade interne e sui passi alpini. Meglio non sottovalutare la situazione, diciamolo.

Sguardo al Natale: piogge protagoniste

E poi c’è la domanda che torna puntuale ogni anno. Che tempo farà a Natale? Le attuali proiezioni, basate sui principali modelli come ECMWF e NOAA, suggeriscono uno scenario piuttosto chiaro, almeno per ora.

Si profila la possibile formazione di un ciclone in prossimità dell’Italia proprio a ridosso delle festività, una configurazione che favorirebbe piogge frequenti e a tratti intense su molte regioni. Nord e versante tirrenico sembrano le aree più esposte, mentre le Alpi continuerebbero a fare il pieno di neve. Al Sud il tempo resterebbe variabile, con schiarite intervallate da rovesci, senza una stabilità duratura.

Di freddo secco, quello da cartolina natalizia, al momento se ne vede poco. Più probabile un contesto umido, dinamico, quasi più autunnale che pienamente invernale. Naturalmente la tendenza resta aperta a possibili aggiustamenti. Ma il segnale, per ora, è piuttosto eloquente: feste da affrontare con l’ombrello a portata di mano e qualche disagio negli spostamenti da mettere in conto.

Crediti:

Dati e tendenze elaborati su base ECMWF – Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (https://www.ecmwf.int) e NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration (https://www.noaa.gov).

