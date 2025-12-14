Meteo: maltempo intenso tra Martedì 16 e Mercoledì 17

Alta pressione a go go. E sì, senza troppi giri di parole: negli ultimi giorni il copione è stato quello. Stabilità, poche novità e una di quelle configurazioni bariche che, quando si incastrano, sembrano non voler mollare più.

Da circa dieci giorni, questo “blocco” ha spinto le temperature sopra le medie del periodo e ha peggiorato la qualità dell’aria, soprattutto in Italia settentrionale. La Valle Padana, come spesso accade in questi casi, è finita in prima fila: ristagni, foschie, aria pesante. Insomma, il classico mix che in dicembre stona un po’.

Ma c’è una svolta

Qualcosa, finalmente, si muove. Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici convergono su un passaggio più dinamico proprio tra Martedì 16 e Mercoledì 17 dicembre: il transito di una perturbazione intensa, potenzialmente la più robusta degli ultimi mesi.

E qui arriva il punto: non sarà il classico passaggio “invernale” secco e veloce. L’impostazione appare più simile a un affondo pienamente autunnale, di quelli capaci di caricare tanta umidità e scaricarla dove trova i migliori “binari” di scorrimento. Un tipo di situazione che, tra fine ottobre e inizio novembre, è mancata in modo evidente (e si è visto, eccome).

Piogge molto abbondanti, soprattutto a ovest

Attese piogge diffuse e localmente intense, con un’attenzione particolare su Nord-Ovest e versante tirrenico. Le precipitazioni potrebbero risultare ben sopra la media del periodo e, in alcune aree, non è da escludere un dicembre che chiuda con un bilancio sorprendentemente piovoso.

Sulle regioni occidentali del Paese – quelle più esposte alle correnti umide – potrebbero arrivare accumuli davvero notevoli. “Vagonate d’acqua”, detto in modo semplice. E quando le carte iniziano a tingersi di rosso e viola sulle mappe di accumulo, di solito non lo fanno per caso.

E dopo il 17? Meno blocchi, più passaggi

La fase successiva non sembra riportarci pari pari alla situazione attuale. Il maltempo potrebbe tornare a tratti, magari meno intenso, con l’alta pressione pronta a fare capolino ogni tanto. Ma – ed è la notizia migliore – senza apparire così dominante e duratura.

A supporto di questa tendenza, l’ultimo aggiornamento del modello europeo ECMWF vede segnali per un possibile ulteriore peggioramento attorno al 20 dicembre, a ridosso del solstizio d’inverno. Certo, mancano ancora diversi giorni e la cautela è d’obbligo. Però il messaggio generale passa: dicembre potrebbe non proseguire con lo stesso assetto anticiclonico.

E, diciamolo, era ora. Perché fasi di blocco così ostinate nel cuore di dicembre non sono la normalità. Quando si sbloccano, spesso cambia tutto in poche ore: aria diversa, cielo che “lavora”, precipitazioni che tornano a farsi vedere. Anche l’atmosfera – quella vera, fuori dalla finestra – sembra respirare.

Crediti e fonti internazionali: ECMWF, NOAA

L’articolo Meteo: maltempo intenso tra Martedì 16 e Mercoledì 17 proviene da DIRETTA METEO.