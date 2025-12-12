Non è un capriccio previsionale: il FREDDO è fondamentale in questa fase dell’anno

Capita spesso di confondere ciò che serve davvero con ciò che, tutto sommato, desideriamo. Vale per molte cose, ma il freddo ne è l’esempio perfetto. Qualcuno continua a considerarlo un capriccio, quasi un vezzo da appassionati del gelo. E invece no. Il freddo è una componente naturale dell’Inverno, una sua colonna portante, qualcosa che – se manca – lascia un vuoto strano, quasi innaturale.

Non è nostalgia climatica, ma semplice realtà. Le condizioni meteo che definiscono la stagione sono quelle che, nell’immaginario di tutti, rappresentano brutto tempo, cieli bassi, giornate corte e temperature rigide. Perché? Perché così dovrebbe essere. Eppure, di anno in anno, cresce la pretesa che l’Inverno si comporti come una sorta di Primavera anticipata. Insomma, un’inversione di ruoli che confonde le idee e, soprattutto, altera gli equilibri.

Un’anomalia che parla da sola

A guardare la situazione attuale verrebbe da chiedersi: davvero possiamo definirla normale? La risposta, secca, è no. Non lo è affatto. Le medie climatiche e le statistiche stagionali – quelle che raramente tradiscono – indicano chiaramente una deviazione pesante.

Basta scorrere le proiezioni termiche per rendersene conto. Gli ultimi giorni hanno mostrato un eccesso di mitezza che lascia poco spazio a interpretazioni. Temperature superiori di 5-6°C rispetto alle medie del periodo, con picchi che in alcune zone sfiorano addirittura i 10°C. Una forbice che parla da sola. E parla di anomalia, non di variante accettabile.

È un tipo di tempo che stona, inutile girarci attorno. A dicembre ci si copre, si stringono sciarpe e si sfregano le mani per scaldarle. Non si esce in maniche di camicia. Non è questo l’Inverno, non quello che ha senso climatico.

Il freddo che manca

Il Mediterraneo non deve risultare sempre mite. È un’idea comoda, certo, ma totalmente sbagliata. Perfino alle nostre latitudini, dove è più semplice registrare condizioni temperate, il freddo resta parte integrante della casistica climatica. Fa parte del gioco, quel gioco invernale che stiamo dimenticando a forza di stagioni blande, smussate, diluite.

Che faccia freddo a Novembre può anche succedere, ma serve a poco. La sua collocazione naturale è tra Dicembre e Febbraio, con qualche spinta residua a Marzo, quando però la Primavera comincia già a bussare e l’atmosfera vuole cambiare registro.

Un equilibrio che serve a tutti

Il freddo invernale non porta solo suggestioni: ha funzioni vitali. Porta neve in montagna, alimenta le riserve idriche, sostiene una stagione turistica intera. Ma va oltre. Consente alla natura di rispettare i suoi tempi, i cicli dormienti delle piante, gli equilibri degli ecosistemi che dipendono da quelle settimane di gelo.

Per questo, più che un desiderio romantico o una fissazione meteorologica, il freddo è una necessità stagionale. Una di quelle che non si possono ignorare a lungo senza pagarne il prezzo. E all’Inverno, diciamolo, servirebbe una sterzata immediata. Prima che ci si ritrovi, a Marzo, a parlare dell’ennesima stagione mancata.

