inverno-possibile-svolta:-neve-abbondante-da-nord-a-sud-e-scenari-da-record

Difficile immaginarlo adesso, lo so. Con l’alta pressione che inchioda l’atmosfera e appiattisce ogni fantasia meteorologica, provare a pensare a un cambio di scena sembra quasi un esercizio accademico. Eppure la domanda sorge spontanea: se davvero dovesse accadere?

Non dimentichiamolo: siamo in pieno inverno meteorologico. E quanto successo nell’ultima decade di Novembre lo ricorda con una certa insistenza. Le due irruzioni artiche, rapidissime ma incisive, hanno lasciato il segno – così come fece il freddo anomalo di inizio Ottobre, che sembrò quasi un presagio. Tre episodi simili, figli di un Vortice Polare visibilmente in affanno. Lo è tuttora, nonostante l’accelerazione stagionale che inevitabilmente accompagna Dicembre. Accelerazione non equivale però a un “inverno finito”, anzi: siamo lontani dai picchi iper-ventilati degli ultimi anni.

Da qui nasce la fiducia – moderata, certo, ma concreta – in un cambio di passo nella seconda metà di Dicembre. Un cambio pienamente invernale, capace di riportare freddo duro e maltempo anche a distanza di pochi giorni. Magari non questa settimana, forse la prossima, o quella dopo ancora. Comunque, entro Natale.

E allora sì, potrebbe essere il momento buono per tornare a parlare di neve a bassissima quota. Da Nord a Sud dello stivale? Possibile. Non una certezza, oggi, ma un’ipotesi credibile. I principali centri di calcolo internazionali, incluso l’ECMWF e il NOAA, iniziano a suggerire segnali netti: una circolazione pronta a riorganizzarsi, a rimescolare le carte con scambi meridiani più vivaci. Masse d’aria fredde che scendono, masse d’aria miti che risalgono, anticicloni che tentano l’allungo verso le alte latitudini e depressioni che si ripresentano nel cuore del Mediterraneo.

Uno scenario che potrebbe formarsi persino in assenza di forti disturbi al Vortice Polare. Figuriamoci cosa accadrebbe se, lungo la strada, dovesse arrivare un ulteriore impulso capace di destrutturarlo per davvero. In quel caso l’evento gelido smetterebbe di essere una suggestione per trasformarsi in realtà, con effetti termici tutt’altro che trascurabili.

Ed è proprio un episodio di quel calibro che potrebbe regalarci le famose badilate di neve: dalle pianure alle coste, passando per colline e alture, praticamente da Nord a Sud. I tempi? Maturi. Episodi simili, storicamente, ricompaiono ogni dieci anni circa. Saremmo perfettamente allineati alla statistica.

Insomma, la seconda metà di Dicembre rischia di diventare lo snodo dell’intera stagione. Non solo per rimettere l’inverno al suo posto naturale, ma per permettere a Gennaio di proporre finalmente un’alternativa al solito anticiclone passivo. E quell’alternativa potrebbe diventare l’evento da ricordare. L’episodio che segna un inverno da record.

Crediti:

Dati e riferimenti da ECMWF e NOAA

L’articolo Inverno possibile svolta: NEVE abbondante da Nord a Sud e scenari da record proviene da DIRETTA METEO.